رئیس‌جمهور مصر اعلام کرد حمایت نظامی قاهره از عربستان سعودی صرفا با هدف دفاع از خاک و امنیت این کشور انجام می‌شود و شامل حمله به یمن یا انجام عملیات نظامی خارج از مرز‌های مصر و کشور‌های هم‌پیمان نیست.

جوان آنلاین: دفتر ریاست جمهوری مصر امرز چهارشنبه در بیانیه‌ای با اشاره به تشدید درگیری‌ها میان شبه‌نظامیان تحت حمایت عربستان و نیرو‌های مسلحی یمن مستقر در صنعا اعلام کرد مصر قصد رویارویی با هیچ طرفی یا حمله به آن را ندارد و اقدامات نظامی این کشور صرفا در چارچوب دفاع از عربستان سعودی تعریف می‌شود.

این اظهارات در حالی مطرح شده است که پارلمان مصر در حال بررسی درخواست رئیس‌جمهور برای دریافت مجوز اعزام حمایت نظامی به عربستان سعودی، در صورت درخواست ریاض، است.

در همین زمینه، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران، پیش‌تر هشدار داده بود که هرگونه مداخله مصر یا دیگر کشور‌های خارجی در جنگ یمن، حل‌وفصل بحران این کشور را دشوارتر خواهد کرد.

پارلمان مصر روز دوشنبه بررسی درخواست مجوز ریاست‌جمهوری را به هفته آینده موکول کرد.