کد خبر: 1386226
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تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی

عراقچی: امریکا تمایلی به تفاهم ندارد

1 کاخ سفید دنبال تهدید به خشونت بیشتر است، در نتیجه انتظار کمی برای پیشرفت دیپلماسی داریم

جوان آنلاین: رئیس‌جمهور امریکا گفته که ایران «رؤیای طولانی کردن جنگ پس از انتخابات میان‌دوره‌ای»‌را دارد و تأکید کرده که «این جنگ خیلی سریع تمام خواهد شد». در مقابل، عباس عراقچی وزیر خارجه می‌گوید که «کاخ سفید نه تمایلی به دستیابی به تفاهمی درباره مسیر پیش رو نشان داده و نه از تهدید به توسل بیشتر به خشونت دست برداشته» و پیش‌بینی کرده که دلیل و انتظار کمی برای پیشرفت مذاکرات در شرایط فعلی وجود دارد: «در شرایط جنگی هستیم.» 
«دونالد ترامپ» روز چهار‌شنبه درجمع هواداران حزب جمهوری‌خواه در «کارولینای شمالی» یک بار دیگر گفت که «جنگ با ایران خیلی سریع، به هر طریقی، پایان خواهد یافت و پس از پایان آن، قیمت نفت سقوط خواهد کرد». 
رئیس‌جمهور امریکا گفته که «ایرانی‌ها رؤیای طولانی‌کردن جنگ پس از انتخابات میان‌دوره‌ای را در سر می‌پرورانند» و تأکید کرد که «اما این جنگ خیلی سریع پایان خواهد یافت». تقریباً همه جملات ترامپ نوار تکراری از کلمات و جملات او طی ماه‌های قبل است به جز این برآورد که گفته ایرانی‌ها دنبال طولانی‌کردن جنگ تا پس از انتخابات امریکا هستند، ادعایی که معلوم نیست مبتنی بر یک برآورد امنیتی -اطلاعاتی امریکا است یا اینکه بر اساس نظرات شخصی ترامپ ابراز شده است. در تهران اما، یک ارزیابی متفاوت وجود دارد که اساساً شرایط کنونی را وضعیت جنگی قلمداد می‌کند. این امریکا است که دنبال تداوم کشمکش نظامی است. دیروز فایننشال‌تایمز فاش کرد که نتانیاهو قصد داشته روز ۱۰ اکتبر حمله‌ای بزرگ به ایران انجام دهد، اما ترامپ به‌دلیل نگرانی خود از آغاز جنگی جدید پیش از انتخابات امریکا مانع این حمله شده است. 
خبرنگار فایننشال‌تایمز گفته که منابع متعدد به او گفته‌اند که نه‌تنها نتانیاهو فعالانه در حال فشار آوردن و اصرار برای ازسرگیری عملیات‌های گسترده علیه ایران است، بلکه این آمادگی‌ها بسیار فراتر از آن چیزی بود که ما هر دلیلی برای باور آن داشتیم. 
به نوشته فایننشال‌تایمز عملیات پیشنهادی می‌توانست چند روز ادامه یابد و تأسیسات هسته‌ای ایران، نیروگاه‌ها و دیگر زیرساخت‌ها را هدف قرار دهد. همزمان، روزنامه الاخبار لبنان نیز مدعی شد عاصم منیر در سفر به تهران، پیام واشینگتن درباره لزوم امتیازدهی هسته‌ای ایران را منتقل کرده و از احتمال حمله گسترده امریکا به تأسیسات هسته‌ای خبر داده است. 
در شرایطی که پرس‌تی‌وی دیروز بر اساس اطلاعات یک منبع آگاه ایرانی نوشت که ایران برای یک جنگ همه‌جانبه، چندلایه و فراگیر آماده شده، عباس عراقچی وزیر خارجه روز چهار‌شنبه در نشست روز ملی صادرات گفت که «در شرایط کنونی، هم با جنگ و تهدید نظامی و هم با تحریم‌های اقتصادی گسترده مواجه هستیم.»
 ارزیابی عراقچی این است که «وضعیت کشور واقعاً جنگی است و با صلح فاصله داریم.» عراقچی همچنین در یک یادداشت که فایننشال تایمز، روزنامه متمایل به راست امریکا آن را منتشر کرد، نوشت: «هشدار می‌دهم که هرگونه تشدید بیشتر تنش‌ها در اطراف تنگه هرمز یا هر نقطه دیگری از منطقه، جان غیرنظامیان، رفاه و امنیت همه کشور‌های منطقه و اقتصاد جهانی را با خطری جدی مواجه خواهد کرد.» 
به گفته عراقچی، ایران به دنبال راه‌حلی مسالمت‌آمیز و عزتمندانه برای پایان دادن به این مناقشه است ولی برای دفاع از خود نیز آمادگی کامل دارد: «رئیس‌جمهور امریکا، بر پایه تصورات و محاسباتی اساساً نادرست درباره تاب‌آوری و استقامت ایران، وارد این جنگ شد. به نظر می‌رسد همچنان اطلاعات نادرستی به او داده می‌شود و چنین القا می‌کنند که نیرو‌های مسلح ما آمادگی دفاع از میهن را ندارند، ادعایی که تمام شواهد موجود خلاف آن را ثابت می‌کند. 
در مقابل، نیرو‌های مسلح بی‌باک ما از اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل و امریکا از سال ۲۰۲۵ تاکنون، درس‌های ارزشمندی آموخته‌اند.» ارزیابی وزیر خارجه ایران این است که «با توجه به اینکه کاخ سفید نه تمایلی به دستیابی به تفاهمی درباره مسیر پیش‌رو نشان داده و نه از تهدید به توسل بیشتر به خشونت دست برداشته است، دلایل اندکی برای انتظار پیشرفت در شرایط کنونی وجود دارد.» 
او به نشست اخیر مجمع عمومی سازمان ملل اشاره کرده که ایران در آن از طریق میانجی‌ها طرحی هفت روزه را به امریکا ارائه کرد: «نکته مهم آن است که بر اساس این پیشنهاد، از امریکا انتظار نمی‌رود اقدامی انجام دهد که پیش‌تر با آن موافقت نکرده باشد.
 گام‌های پیش‌بینی شده در چارچوب توافق روشن است و نتیجه نیز مشخص: تنگه هرمز در روز ششم بازگشایی خواهد شد و مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی از روز هفتم از سر گرفته می‌شود. در صورت اجرای این طرح، زندگی در منطقه به‌تدریج به روال عادی بازخواهد گشت.» 
او نوشت است: «اکنون که بار دیگر در مقطعی خطرناک قرار گرفته‌ایم، وظیفه خود می‌دانم هشدار دهم که هرگونه تشدید بیشتر تنش‌ها در اطراف تنگه هرمز یا هر نقطه دیگری از منطقه، جان غیرنظامیان، رفاه و امنیت همه کشور‌های منطقه و اقتصاد جهانی را با خطری جدی مواجه خواهد کرد.» 
عراقچی در گفت‌وگویی مستقل با شبکه الاخباریه عراق هم با بیان اینکه به‌هیچ‌وجه نه در برابر تحریم‌های اقتصادی و نه در برابر تهدید‌های نظامی تسلیم نخواهیم شد، گفت: برای مواجهه با جنگی جدید در آمادگی کامل به سر می‌بریم و کاملاً آماده‌ایم تا از خود و مردم خودمان دفاع کنیم و تا آخرین لحظه ایستادگی خواهیم کرد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: امریکا ، ایران ، جنگ
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