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تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
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سيروس ابراهيم‌زاده  به خانه ابدي بدرقه شد

1 سيروس ابراهيم‌زاده بازيگر سينما، تئاتر و تلويزيون صبح چهارشنبه ۲۹ مهر با حضور هنرمندان، مديران فرهنگي و خانواده از مقابل خانه هنرمندان تشييع شد. 

جوان آنلاین: سيروس ابراهيم‌زاده بازيگر سينما، تئاتر و تلويزيون صبح چهارشنبه ۲۹ مهر با حضور هنرمندان، مديران فرهنگي و خانواده از مقابل خانه هنرمندان تشييع شد. 
به گزارش جوان، مسعود فروتن كه اجراي مراسم را برعهده داشت در ابتداي اين مراسم با اشاره به سابقه همكاري خود با سيروس ابراهيم‌زاده گفت: امروز وظيفه مهم ما همراهي پيكر سيروس است. او براي ما در كار و هنر الگو و همراه ما بود. 
سپس كورش سليماني به نمايندگي از انجمن بازيگران خانه سينما بيانيه اين انجمن را قرائت كرد: آقاي ابراهيم‌زاده عزيز به خاك خود و سرزمين مادري خوش آمديد. پس از آن دوران درخشان بازيگري‌تان با آن لحن خاص همه با رضايتمندي از شما یاد خواهند كرد و جايزه ارزشمند خود را از مردم گرفتيد. 
وي ادامه داد: طنز فاخر و منحصربه‌فرد، لحن ويژه، يگانگي با نقش، آشنايي با گستره ادبيات و هنرهاي ديگر جايگاه والايي به ايشان بخشيده بود. هيئت مديره انجمن صنفي بازيگران سينماي ايران به همسر و فرزند اين هنرمند، مردم شريف و همين طور آقاي بابك اين ضايعه را تسليت مي‌گويد. هر مرگ اشارتي است به حياتي ديگر. پس بدرود و سلام آقاي ابراهيم‌زاده نازنين. 
در ادامه مراسم ابوالحسن تهامي مدير دوبلاژ پيشكسوت نيز كه در اين مراسم حضور داشت بيان داشت: سيروس ابراهيم‌زاده چه همتي بلند داشت براي خفتن در خاك پاك ميهن و آن هم به هنگام جدايي جان از تن و از اين رو بر او درود مي‌فرستم. سيروس ابراهيم‌زاده مي‌كوشيد نماد ابعاد والاي انساني باشد به همين دليل همه او را دوست داشتند. 
وي خاطرنشان كرد: ما شخصيت بزرگي را از دست داده‌ايم و ديگر شخصيت هم قد او نداريم. او يك تن بود به تصاوير متفاوت، هنرمندي فكور و انديشمند بود. بزرگ شخصيتي را از دست داديم. 
تهامي با اشاره به اينكه سيروس ابراهيم‌زاده هميشه در حال خلق اثر بود، افزود: او روحيه قوي داشت و نوشتن خاطرات را براي سال‌هاي آينده گذاشته بود. در حالي كه اين فرصت را پيدا نكرد. از ژرفاي قلب آرزو كنيم كه روانش به روشني بپيوندد و خانواده‌اش اين فقدان را با شكيبايي تحمل كنند. 
در ادامه مراسم رضا بابك بازيگر پيشكسوت نيز ابياتي را در مدح زنده ياد سيروس ابراهيم‌زاده خواند و متن كوتاهي مرتبط با يك تئاتر را براي حاضران بازخواني كرد. 
سپس همايون اسعديان، مديرعامل خانه سينما با ابراز تأسف از اينكه فرصت همكاري با سيروس ابراهيم‌زاده را نداشته است، گفت: روزي كه خانم احترام برومند با من تماس گرفتند و اين خبر تلخ را دادند، اين خبر خوب را هم از او شنيديم كه خانواده قصد خاكسپاري پيكر ايشان را در ايران دارند. 
وي ادامه داد: در اين مسير كنسولگري ايران در استانبول، مسئولان استان آذربايجان غربي و آقاي فريدزاده درسازمان سينمايي همكاري زيادي داشتند تا آمبولانس به ايران و بهشت زهرا رسيد و خيال ما راحت شد. امروز پيكر زنده‌ياد سيروس ابراهيم‌زاده در كنار همكارانشان در قطعه هنرمندان كه تبديل به يك موزه ارزشمند شده است به خاك سپرده مي‌شود؛ جايي كه خيلي‌ها گاهي سر مي‌زنند و اسامي روي سنگ مزارها را مرور مي‌كنند و ياد آن‌ها هميشه در خاطر ما باقي مي‌ماند. 
ناهيد كبيري، شاعر و همسر مرحوم سيروس ابراهيم‌زاده بيان داشت: سيروس گفته بود من جايزه‌ام را از مردم مي‌گيرم، و گرفت، همان‌طور كه هميشه مي‌گرفت. او حق داشت كه هميشه بي‌تاب، بي‌قرار و دلواپس وطنش باشد اما در اين سفر تلخ از بد حادثه راه بازگشت هم مسدود شده بود و يك جراحي ساده فرصت زندگي را كه بسيار دوست داشت، از او گرفت. اما من و پسرمان عادل تلاش كرديم او را با رساندن به ايران به آرزويش برسانيم. 
وي ادامه داد: از احترام برومند و ليلي رشيدي كه از ابتدا تا به امروز با من همراه بودند تشكر مي‌كنم. اين امر ميسر نبود جز با همراهي آقاي اسعديان و مسئولاني در كنسولگري ايران در استانبول، مرز بازرگان و ماكو حضور داشتند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: بازیگر ، سینما ، هنر
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