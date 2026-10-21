وزارت امور خارجه مصر ضمن مخالفت با تصویب یادداشت تفاهم میان ترکیه و لیبی درباره تعیین حدود مناطق صلاحیت دریایی، اعلام کرد این توافق حقوق حاکمیتی قاهره در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره این کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و از نظر مصر فاقد اعتبار قانونی است.

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه مصر امروز چهارشنبه در بیانیه‌ای به تصویب یادداشت تفاهم میان ترکیه و لیبی درباره تعیین حدود مناطق صلاحیت دریایی واکنش نشان داد و اعلام کرد این توافق حقوق حاکمیتی قاهره در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره این کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و از نظر مصر فاقد اعتبار قانونی است.

به گزارش ایسنا، به گزارش الاهرام، وزارت امور خارجه مصر تأکید کرد با تصویب یادداشت تفاهم میان ترکیه و لیبی درباره تعیین حوزه‌های صلاحیت دریایی از سوی پارلمان لیبی مخالف است.

این وزارتخانه افزود یادداشت تفاهم مذکور حقوق حاکمیتی مصر در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره این کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وزارت امور خارجه مصر همچنین این یادداشت تفاهم را باطل دانست و تصریح کرد تصویب آن از سوی پارلمان لیبی، هیچ‌گونه آثار حقوقی در قبال مصر به دنبال نخواهد داشت.

پارلمان لیبی روز سه‌شنبه در نشستی در بنغازی، یادداشت تفاهم تعیین حدود مناطق صلاحیت دریایی را که در نوامبر ۲۰۱۹ میان ترکیه و دولت وفاق ملی وقت لیبی امضا شده بود، به اتفاق آراء تصویب کرد.

وزارت امور خارجه ترکیه دیروز با انتشار بیانیه‌ای از تصمیم پارلمان لیبی درباره یادداشت تفاهم تعیین حدود مناطق صلاحیت دریایی میان ترکیه و لیبی استقبال کرد.

در این بیانیه آمده است که یادداشت تفاهم مذکور بر پایه «اصول حقوق بین‌الملل و انصاف» تنظیم شده و ضمن رعایت حقوق و منافع متقابل دو کشور، به تعمیق همکاری‌ها میان ترکیه و لیبی کمک می‌کند.