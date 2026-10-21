جوان آنلاین: هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر عصر امروز با برگزاری دیدار تراکتور- نفت آبادان (ساعت ۱۷) آغاز می‌شود و در ادامه عصر جمعه، با مصاف آلومینیوم اراک- ذوب‌آهن و گل‌گهر- خیبر خرم‌آباد (۱۶) و رویارویی چادرملو – استقلال در اردکان (۱۶:۴۵) پیگیری می‌شود.

تراکتور که هفته گذشته به دلیل جو حاکم بر ورزشگاه، از رفتن به زمین خودداری کرد، امروز در شرایطی میزبان نفتی‌های آبادان است که به‌رغم کسب ۱۷ امتیاز از پنج برد، دو مساوی و یک باخت، به واسطه یک بازی و تفاضل گل کمتر نسبت به سپاهان، در رده چهارم جدول جای دارد. شاگردان نکونام، اما این فرصت را دارند که تا قبل از برگزاری دیگر دیدار‌های این هفته موقتاً صدرنشین شوند.

نگرانی بابت سکو‌ها

با توجه به اتفاقات روز‌های اخیر، بی‌تردید سکو‌های ورزشگاه یادگار امام (ره)، اما عصر امروز متأثر از اتفاقات رخ داده در ورزشگاه سیروس قایقران خواهد بود و ماجرا صرفاً در زمین بازی و بین دو تیم تراکتور و نفت آبادان پیگیری نمی‌شود. به همین دلیل تراکتور باید شش‌دانگ حواسش جمع باشد که اوضاع برای این تیم بد نشود، خصوصاً که بسیاری هنوز با سند و مدرک مدعی هستند آغازکننده تنش‌ها در انزلی هواداران منتسب به تراکتور بودند.

در زمین بازی هم البته تراکتور کار ساده‌ای ندارد. نفت بعد از تغییرات ایجادشده در کادرفنی و نشستن پورموسوی به جای نوری هفته گذشته نوار ناکامی‌های متوالی خود را با برتری مقابل آلومینیوم اراک پاره کرد. برتری که انگیزه برزیلی‌های آبادان را به بازگشت از تبریز با دست‌پر امیدوار کرده است. اتفاقی که چندان هم دور از ذهن نیست، اگر فراموش نکرده باشیم همین نفت، سپاهان را در اصفهان مجبور به قبول تساوی کرد. از دیگر نکات جالب توجه این بازی، آخرین حضور بیرانوند درون چارچوب دروازه سرخپوشان تبریزی قبل از اعزام به خدمت مقدس سربازی است. به همین دلیل هواداران تراکتور عصر امروز در یادگار امام، انگیزه‌ای فراتر از تماشای یک مسابقه را دارند، دیداری که البته سه امتیاز آن نیز برای بازگشت موقت تراکتور به صدر برای این تیم بسیار حائز اهمیت است.

روز سخت استقلال در اردکان

در ادامه عصر جمعه نیز سه دیدار برگزار می‌شود که در حساس‌ترین آنها استقلال میهمان چادرملو اردکان است. شاگردان سهراب بختیاری‌زاده اگرچه هفته گذشته موفق به شکست گل‌گهر خسته از سفر طولانی شدند، اما موقعیت‌های بسیاری را از دست دادند. به‌طوری‌که صرفاً با تنها یک گل‌زده بازی را به سوت پایان رساندند. البته به واسطه همین موفقیت استقلال با ۱۹ امتیاز از پنج برد و چهار تساوی در رده دوم جدول است، آن هم به عنوان تنها تیم بدون باخت لیگ. بی‌شک، اما با توجه به نزدیکی امتیاز‌ها در بین مدعیان که در بسیاری از مواقع جابه‌جایی‌ها به واسطه تفاضل گل انجام می‌شود، استقلال برای ادامه حضور در جمع مدعیان نیاز به برد‌هایی پرگل‌تر دارد. روی کاغذ، چادرملو همان تیمی است که به واسطه ۱۲ گل خورده (خط دفاع ضعیف) می‌تواند فرصتی طلایی برای آبی‌پوشان پایتخت باشد جهت ارتقای گل‌های زده، اما عبور از سد چادرملو، آن هم در اردکان اصلاً کار ساده‌ای نیست. تیمی که فیزیکی و هماهنگ بازی می‌کند و توانایی خوبی در غافلگیری حریف دارد، اما باید دید عصر جمعه می‌تواند با غافلگیری استقلال این تیم را از جمع مدعیان دور کند.