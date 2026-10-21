جوان آنلاین: به نقل از اینترفاکس، ماریا زاخارووا در یک نشست خبری اعلام کرد مسکو و مینسک به‌طور مستمر فعالیت‌های ناتو در نزدیکی مرز‌های روسیه و بلاروس را رصد می‌کنند.

وی با اشاره به افزایش آرایش نظامی ناتو در مرز‌های روسیه و بلاروس گفت: سرعت تقویت ظرفیت‌های نظامی این ائتلاف در امتداد مرز‌ها به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه افزود: مسکو با همکاری وزارت دفاع، سایر نهاد‌های مرتبط و طرف بلاروسی، تحرکات ناتو را رصد می‌کند و دو کشور به‌طور منظم درباره تحولات امنیتی منطقه تبادل نظر دارند.

زاخارووا با بیان اینکه مسکو و مینسک اقدامات لازم برای واکنش به تهدید‌های احتمالی را بررسی می‌کنند، گفت: روسیه در صورت لزوم آماده استفاده از ظرفیت‌های موجود برای مقابله با تهدیدات امنیتی است.

وی در ادامه تأکید کرد مسکو از مجاری دیپلماتیک و سازوکار‌های چندجانبه، ایجاد ساختار امنیتی فراگیر در سطح اوراسیا را پیگیری خواهد کرد.

مسکو به اقدامات خصمانه ژاپن پاسخی سخت خواهد داد

این مقام روس در بخش دیگری از سخنانش، رزمایش مشترک توکیو و واشنگتن و استقرار سامانه‌های موشکی در خاک ژاپن را یادآور شد و گفت: استقرار سامانه موشکی ضدکشتی «تایپ ۲۵» ژاپن در جریان این رزمایش، نگرانی‌های امنیتی روسیه را افزایش داده است.

وی تأکید کرد: مسکو در چنین شرایطی ناچار است برای تقویت توان دفاعی خود و مقابله با خطرات احتمالی، اقدامات متقابل را در نظر بگیرد. چنین اقداماتی خطرات بیشتری برای امنیت مرز‌های خاور دور روسیه ایجاد می‌کند.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت تأمین پهپاد‌های اوکراین توسط یک شرکت ژاپنی، اقدامی خصمانه علیه روسیه است. مسکو به ارسال پهپاد به اوکراین از سوی یک شرکت ژاپنی پاسخی سخت خواهد داد و روسیه امکانات لازم برای این کار را در اختیار دارد.

رزمایش مشترک ژاپن و آمریکا از ۱۹ تا ۲۹ اکتبر (۲۷ مهر تا ۷ آبان) در مناطق مختلف ژاپن برگزار می‌شود. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، حدود ۴۵ هزار نیروی ژاپنی و ۱۲ هزار نیروی آمریکایی در این رزمایش مشارکت دارند.