رئیس‌جمهور روسیه در دیدار با فرستاده آمریکا گفت که ظرفیت‌های دیپلماسی در قبال ایران به پایان نرسیده است و می‌توان با تهران به توافق رسید.

جوان آنلاین: به نقل از راشاتودی، «یوری اوشاکوف» دستیار رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد: دیدار در سن‌پترزبورگ، نهمین تماس پوتین با مذاکره‌کنندگان آمریکایی بود. پوتین و ویتکاف در دیدار سن‌پترزبورگ، مذاکرات میان روسیه و آمریکا را مورد بررسی قرار دادند. پوتین و ویتکاف به‌طور مفصل درباره امکان اجرای پروژه‌های اقتصادی بزرگ میان روسیه و آمریکا گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش مهر، دستیار رئیس‌جمهور روسیه ادامه داد: پوتین و ویتکاف در ادامه گفتگوی تلفنی با ترامپ، تبادل نظر درباره راه‌های دستیابی به صلح پایدار را ادامه دادند. پوتین، ویتکاف را از آمادگی روسیه برای ازسرگیری مذاکرات سه‌جانبه درباره اوکراین در دهه دوم نوامبر مطلع کرد. ویتکاف نیز پوتین را در جریان ماهیت مذاکرات برگزارشده در اسلو قرار داد.

«یوری اوشاکوف» سپس افزود: پوتین و ویتکاف درباره اوضاع خاورمیانه (غرب آسیا) از جمله پیرامون ایران تبادل نظر کردند. پوتین در این دیدار گفت که روسیه آماده است در حل‌وفصل مناقشه پیرامون ایران میانجی‌گری کند. پوتین همچنین گفت ظرفیت‌های دیپلماسی در قبال اوضاع پیرامون ایران به پایان نرسیده است و می‌توان با تهران به توافق رسید.

وی سپس افزود: اوضاع اوکراین محور اصلی گفتگوی پوتین و ویتکاف بود. اوضاع مربوط به حل‌وفصل بحران اوکراین پس از اخلال کی‌یف در مذاکرات، با در نظر گرفتن سیگنال‌های دریافتی از آمریکا بار دیگر بررسی شد.

پوتین تصویر عینی از اوضاع در خط تماس درگیری را به ویتکاف ارائه کرد؛ جایی که ابتکار عمل کاملاً در دست نیرو‌های مسلح روسیه است. نیرو‌های مسلح روسیه به‌عنوان اقدامات تلافی‌جویانه، به‌طور مؤثر تأسیسات صنایع دفاعی، انرژی و لجستیک را در خاک اوکراین منهدم می‌کنند. توافقات روسیه و آمریکا درباره سوخت دیزل به تثبیت تقاضا در بازار جهانی سوخت کمک خواهد کرد. شماری از پروژه‌های اقتصادی روسیه و آمریکا نزدیک به آغاز اجرا هستند.