همسر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در آستانه انتخابات، با اقدامات جنجالی درباره مداخله در انتصابات مقامات ارشد نظامی، پرونده‌های قضایی و تنش با رقیبان سیاسی، به یکی از چهره‌های کلیدی در کانون قدرت رژیم تبدیل شده است.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه التلفزیون العربی، با نزدیک شدن به موعد انتخابات رژیم صهیونیستی (در ۲۷ اکتبر)، نقش و نفوذ ساره نتانیاهو بیش از هر زمان دیگری زیر ذره‌بین قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا، او اگرچه اذعان دارد که همسرش در امور سیاسی با او مشورت می‌کند، اما هرگونه مداخله در مسائل اقتصادی و امنیتی را رد کرده است؛ تمایزی که خود او نخستین‌بار در ژانویه ۲۰۲۳ در جریان رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دادگاه مطرح کرد.

با این حال، گزارش‌ها و شهادت‌های متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد حضور او فراتر از یک مشورت خانوادگی ساده بوده و مرز‌های تصمیم‌گیری‌های دولتی را متأثر کرده است.

از پیوند ازدواج تا حلقه نخست قدرت

ساره بن‌آرتسی در سال ۱۹۹۱ با بنیامین نتانیاهو ازدواج کرد؛ دوره‌ای که نتانیاهو پس از نمایندگی در سازمان ملل و ورود به کنست، در حال تثبیت موقعیت خود در حزب لیکود بود.

ساره که پیش‌تر در دوره تحصیل، مهماندار هواپیما بود، در سال ۱۹۹۶ مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته روانشناسی کودک از دانشگاه عبری اخذ کرد و سال‌ها در بخش خدمات روانشناسی شهرداری قدس اشتغال داشت که اخیراً پس از ۲۶ سال به این فعالیت پایان داده است.

ورود دوباره نتانیاهو به قدرت پس از شکست سال ۱۹۹۹، او را وارد تعامل با چهره‌هایی کرد که بعد‌ها به رقبای سرسخت او بدل شدند؛ چهره‌هایی نظیر نفتالی بنت و آیلیت شاکید.

تنش با مهره‌های کلیدی: نفتالی بنت و آیلیت شاکید

نفتالی بنت در فاصله سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ ریاست دفتر نتانیاهو را بر عهده داشت و آیلیت شاکید نیز در این تیم فعال بود. به گفته منابع رسانه‌ای، اصطکاک و تنش‌های بعدی میان ساره نتانیاهو با این دو نفر از نحوه چینش تیم و مخالفت او با ساختار پرداخت حقوق‌ها سرچشمه گرفت.

بر اساس شهادت شاکید در دادگاه در ژانویه ۲۰۲۳، ابتدا توافق شده بود که نتانیاهو حقوق او را شخصاً پرداخت کند، اما این سازوکار تنها پس از یک ماه لغو و به پرداخت از طریق کنست و لیکود محول شد.

به گفته شاکید، ساره مورد اعتمادترین فرد برای نتانیاهو است و نخست‌وزیر در امور سیاسی مدام با او مشورت می‌کند.

خروج اجباری بنت از آن دفتر، سرآغازی برای ارتقای سیاسی او تا تصدی پست نخست‌وزیری در سال ۲۰۲۱ در ائتلافی علیه نتانیاهو شد.

جنجال انتصابات امنیتی و ارزیابی ژنرال‌ها

حساس‌ترین بخش از نفوذ ساره نتانیاهو، دخالت او در گزینش فرماندهان و مقام‌های نظامی، به‌ویژه منصب دبیر نظامی نخست‌وزیر به عنوان حلقه اتصال ارتش و کابینه است.

سرلشکر ذخیره «گای تسور» در ژانویه ۲۰۲۳ شهادت داد که در سال ۲۰۱۲، در حین مصاحبه برای تصدی این منصب، پس از خروج نتانیاهو از اتاق، ساره درباره موضع وی پیرامون عقب‌نشینی از غزه و تمرد از دستورات با او صحبت کرده؛ امری که به عقیده تسور عملاً یک جلسه مصاحبه و گزینش توسط ساره بوده و در نهایت نیز به عدم انتصاب وی انجامیده است.

اگرچه نتانیاهو و همسرش این موضوع را رد و ادعا کردند این برخورد‌ها در حد تعارف یک فنجان قهوه بوده است، اما این ماجرا در ژوئن ۲۰۲۶ نیز با گزارش‌هایی پیرامون گفت‌وگوی ساره با سرتیپ «گای مارکیزانو» در خلال مصاحبه برای همین منصب بار دیگر تکرار شد.

پرونده توافق مخفیانه اختیارات

هم‌زمان با این حاشیه‌ها، وجود توافق‌نامه‌ای مکتوب مطرح شد که بر اساس آن، حق وتو در انتصابات امنیتی و حضور در جلسات محرمانه به ساره نتانیاهو واگذار شده بود. این ادعا توسط دیوید آرتسی مطرح شد که مدعی بود وکیل نتانیاهو (دیوید شمرون) این سند را در سال ۱۹۹۹ به او نشان داده است.

این مناقشه به طرح شکایت اعاده حیثیت توسط شمرون انجامید و هرچند در سال ۲۰۲۴ با توافق طرفین حکم تغییر یافت، اما وجود چنین توافق‌نامه محرمانه‌ای به لحاظ قضایی رسماً اثبات نشد.

انبوه پرونده‌های مالی و قضایی

پرونده‌های حقوقی ساره نتانیاهو تنها به نفوذ سیاسی محدود نمی‌شود. در سال ۲۰۱۶، دادگاه کار در پی شکایت «مِنی نفتالی»، یکی از کارکنان سابق اقامتگاه، به دلیل شرایط نامناسب کاری و برخورد‌های تحقیرآمیز همسر نتانیاهو، حکمی برای پرداخت غرامت به وی از بودجه دولتی صادر کرد.

علاوه بر آن، در ژوئن ۲۰۱۹، دادگاه پرونده معروف «سفارش غذا‌های گران‌قیمت در اقامتگاه رسمی» را پس از توافق اقرار به گناه و تعدیل اتهامات اولیه (کلاهبرداری و خیانت در امانت) به سوءاستفاده عمدی، با صدور حکم پرداخت ۵۵ هزار شِکِل مختومه اعلام کرد.

نام او همچنین به شکل پررنگ در «پرونده ۱۰۰۰» (دریافت هدایای گران‌قیمت و شامپاین از تجار سرشناس) و «پرونده ۴۰۰۰» (تلاش برای جهت‌دهی به پوشش اخبار در رسانه واللا) مطرح است.

رودررویی با یائیر گولان و جنگ بر سر مسئولیت ۷ اکتبر

در جدیدترین تقابل، ساره نتانیاهو در مصاحبه‌ای در اوت ۲۰۲۶ رسانه‌ها را به تلاش برای تضعیف همسرش متهم کرد و از عدم دریافت اطلاعات پیشین توسط نتانیاهو قبل از حملات ۷ اکتبر دفاع نمود.

او در این مصاحبه با طعنه زدن به «یائیر گولان»، نایب رئیس پیشین ستاد مشترک و رهبر حزب دموکرات‌ها، مدعی شد گولان در ساعات ابتدایی حمله کاملاً آماده بوده، در حالی که نخست‌وزیر از ماجرا بی‌خبر بوده است؛ ادعایی که القاکننده آگاهی قبلی گولان تعبیر شد.

این اظهارات خشم گولان را برانگیخت و وی شکایتی مدنی با مطالبه ۲.۵۵ میلیون شِکِل غرامت به اتهام افترا و تحریک علیه ساره نتانیاهو مطرح کرد که دادگاه نیز اخیراً درخواست ساره برای رد بدوی این پرونده را رد و او را به پرداخت هزینه‌های دادرسی محکوم کرد.

این رویداد‌ها نشان می‌دهد که ساره نتانیاهو نه پشت پرده، بلکه در خط مقدم دفاع از روایت نتانیاهو درباره بحران‌های جنگی و نبرد‌های انتخاباتی حضور دارد.