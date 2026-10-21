رئیس‌جمهور روسیه در دیدار با نخست‌وزیر چین در سن‌پترزبورگ، روابط دوجانبه را «موفق و پویا» توصیف کرد و با تأکید بر استقلال این روابط از شرایط بین‌المللی، خواستار انتقال پیام دوستی خود به رئیس‌جمهور چین شد.

جوان آنلاین: ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، امروز (چهارشنبه) در کاخ کنستانتینوفسکی در سن‌پترزبورگ میزبان لی چیانگ، نخست‌وزیر شورای دولتی چین بود. این دیدار در حاشیه سی‌ویکمین نشست دوره‌ای سران دولت‌های روسیه و چین که پیش‌تر میان میخائیل میشوستین، نخست‌وزیر روسیه، و لی چیانگ برگزار شده بود انجام شد.

به گزارش ایسنا، به گزارش ریانووستی، پوتین در این دیدار با اشاره به سطح روابط دوجانبه گفت: «روابط روسیه و چین بر پایه اصول برابری، احترام متقابل، سود متقابل و در نظر گرفتن منافع یکدیگر، بسیار موفق و پویا در حال توسعه است». وی افزود که این روابط به شرایط سیاسی روز وابسته نیست و علیه هیچ کشور ثالثی جهت‌گیری نشده است.

رئیس‌جمهور روسیه همچنین با اشاره به دیدار‌های سالانه خود با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، از نخست‌وزیر این کشور خواست تا بهترین آرزو‌های او را به «دوستش» برساند. پوتین تصریح کرد: «امسال سه بار با رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ دیدار کرده‌ایم و طبق توافق‌ها، فرصت دیگری برای دیدار در حاشیه نشست اپک در شنژن در ماه نوامبر فراهم است».

لی چیانگ نیز در این دیدار ضمن انتقال آرزو‌های خوب شی جین‌پینگ به پوتین، بر آمادگی پکن برای گسترش همکاری‌ها با مسکو تأکید کرد. نخست‌وزیر چین اظهار داشت: «طرف چینی آماده است تا با طرف روسی در بالاترین سطح همکاری کند و با تقویت مستمر اعتماد متقابل، همکاری‌های چندوجهی و سودمند متقابل را به نفع مردم دو کشور گسترش دهد».

بر اساس این گزارش، روابط روسیه و چین در چارچوب «شراکت جامع راهبردی و هماهنگی» تعریف می‌شود و دو طرف در حوزه‌های انرژی، تجارت، سرمایه‌گذاری و ارتباطات و حمل‌ونقل همکاری گسترده‌ای دارند. در همین چارچوب، نشست سران دولت‌های مسکو-پکن با امضای یک بیانیه مشترک به کار خود پایان داد.

در همین حال، کرملین پیش‌تر از احتمال برگزاری نشست سه‌جانبه میان رؤسای جمهور روسیه، آمریکا و چین در حاشیه اجلاس سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (اپک) در چین خبر داده بود؛ موضوعی که مقام‌های روسی تأکید کرده‌اند هنوز قطعیت نهایی نیافته و دستور کار آن مشخص نشده است.