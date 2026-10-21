جوان آنلاین: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که از جایگاه متزلزل خود در میان آمریکایی‌ها آگاه است، در آستانه انتخابات میان دوره‌ای کنگره با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال با تکرار عادت خودشیفتگی اش اعلام کرد: افراد زیادی که خواستار اعمال فوری تحریم‌ها علیه روسیه بودند، تماس گرفته و از رئیس‌جمهور ترامپ عذرخواهی کردند؛ چرا که آنها نمی‌دانستند او در حال مذاکره برای آزادی «استیون هابارد» بوده است.

به گزارش مهر، رئیس جمهور آمریکا ادامه داد: اقدامی که برای ایالات متحده، توافقی بسیار بزرگ و مهم محسوب می‌شود. اگر تحریم‌ها اعمال می‌شدند، بی‌تردید آن مذاکرات به‌طور کامل و قطعی متوقف می‌شدند.

این در حالیست که استیو ویتکاف فرستاده آمریکا امروز در مسکو با استیون هابارد، شهروند آمریکایی آزادشده توسط روسیه دیدار کرد.