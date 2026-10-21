یحیی سریع: دشمن سعودی از فرودگاه الریان برای انتقال سلاح استفاده می کند

جوان آنلاین: یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: دشمن جنایتکار سعودی از فرودگاه الریان برای انتقال سلاح و تجهیزات نظامی برای کشتن ملت یمن استفاده می کند.

این در حالی است که دقایقی قبل منابع خبری اعلام کردند که فرودگاه الریان در المکلا در استان حضرموت در جنوب شرق یمن هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته است.

برخی منابع خبری اعلام کردند که نیروهای مسلح یمن مرکز تجمع فرماندهان ارتش سعودی را در فرودگاه الریان هدف قرار داده اند.

این منابع بیان کردند که این حمله با موشک های بالستیک و پهپاد انجام شده است و اصابت دقیق بوده و اخبار واصله از کشته و زخمی شدن شماری بر اثر این حمله حکایت دارد.