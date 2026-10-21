جوان آنلاین: «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه در دیدار با «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا گفت: برای من مهم است که ارزیابی شما از بحران پیرامون ایران را بشنوم و روسیه آماده است برای حل‌وفصل آن کمک کند.

روسیه آماده است برای حل‌وفصل بحران پیرامون ایران کمک کند.

این مقام روس از توجه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به حل‌وفصل مناقشه اوکراین قدردانی کرد و گفت زمینه‌هایی برای توقف درگیری‌ها وجود دارد.

وی با اشاره به روابط اقتصادی مسکو و واشنگتن اظهار کرد روسیه به احیای همکاری‌های اقتصادی با آمریکا علاقه‌مند است.

فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا نیز مذاکرات برگزارشده بین نمایندگان واشنگتن، بروکسل و کی‌یف در اسلو را سازنده توصیف کرد و گفت: در این گفت‌وگوها پیشرفت‌هایی حاصل شده است.

ویتکاف با اشاره به وجود زمینه‌هایی برای توقف درگیری‌ها در اوکراین، ابراز امیدواری کرد پوتین امکان ازسرگیری مذاکرات سه‌جانبه روسیه، آمریکا و اوکراین را بررسی کند؛ مذاکراتی که به گفته وی، می‌تواند فرصتی برای بحث درباره مسائل فنی فراهم کند.

نماینده ویژه ترامپ همچنین گفت: پس از پایان درگیری اوکراین، چشم‌اندازهایی برای توسعه روابط اقتصادی میان روسیه و آمریکا وجود دارد.

ویتکاف در پایان به نمایندگی از طرف ترامپ، از پوتین بابت موافقت با صادرات گازوئیل این کشور به آمریکا و دیگر نقاط جهان قدردانی کرد.