کد خبر: 1386145
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تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۸
بين‌الملل » اخبار كلی

گولان: نتانیاهو بیمار امنیت اسرائیل را به خطر می‌اندازد

گولان رئیس حزب «دموکرات‌های» رژیم صهیونیستی بنیامین نتانیاهو را رهبری بیمار و ضعیف توصیف کرد که حاضر است برای نجات خودش امنیت اسرائیل را به خطر بیندازد.

جوان آنلاین: یائیر گولان، رئیس حزب دموکرات‌های این رژیم، بنیامین نتانیاهو را «رهبری بیمار و ضعیف» توصیف کرد که با توسل به زور به قدرت چسبیده و برای نجات خودش حاضر است امنیت اسرائیل را به خطر بیندازد.

به گزارش ایسنا، پس از آن که روزنامه «فایننشال تایمز» در گزارشی فاش کرد نخست وزیر رژیم صهیونیستی قصد داشته است حمله‌ای گسترده علیه ایران انجام دهد، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، مانع اجرای آن شده است، گولان در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «نتانیاهو هیچ مشروعیتی برای کشاندن اسرائیل به یک عملیات نظامی دیگر با انگیزه‌های سیاسی و شخصی، آن هم در آستانه انتخابات، ندارد. جان سربازان و شهروندان نباید به ابزاری برای بازی در کشمکش او با هدف حفظ قدرت تبدیل شود».

به گزارش روسیا الیوم، گولان از رئیس ستاد کل ارتش و رؤسای نهادهای امنیتی خواست «صرفا مسئولیت تأمین امنیت اسرائیل را بر عهده بگیرند، در برابر هرگونه تلاش برای استفاده سیاسی از ارتش اسرائیل سدی محکم ایجاد کنند و هر اقدام نظامی را که با پوشش نیازهای امنیتی و در راستای منافع شخصی انجام می‌شود، متوقف سازند».

او همچنین گفت: میدان اصلی نبرد برای امنیت اسرائیل، روز 27 اکتبر (روز انتخابات کنست) خواهد بود.

گولان شهروندان اسرائیلی را به حضور در پای صندوق‌های رأی برای نجات اسرائیل از دست دولت نتانیاهو فراخواند.

برچسب ها: یائیر گولان ، نتانیاهو ، اسرائیل 
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