قطر: اسرائیل تمایلی به صلح ندارد

سخنگوی وزارت خارجه قطر با انتقاد از رویکرد مقام‌های رژیم صهیونیستی در قبال صلح و حقوق فلسطینیان، تأکید کرد که در شرایط کنونی طرفی در تل‌آویو برای پیشبرد صلح وجود ندارد و تلاش‌های قطر، ترکیه و مصر با همکاری آمریکا برای پیشبرد روند صلح، به دلیل بی‌میلی طرف اسرائیلی با مانع روبه‌رو شده است.

جوان آنلاین: ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر در جریان یک نشست در دومین روز از هشتمین دوره مجمع امنیت جهانی اعلام کرد که در حال حاضر شریکی برای برقراری صلح در اراضی اشغالی وجود ندارد و همه در اراضی اشغالی به‌جای صحبت درباره صلح، ثبات و حقوق ملت فلسطین، از جنگ سخن می‌گویند.

به گزارش ایسنا، این مجمع از ۱۹ تا ۲۱ اکتبر جاری به میزبانی دوحه برگزار می‌شود.

بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، الانصاری با اشاره به وضعیت نوار غزه گفت: «ما با همه طرف‌های منطقه همکاری می‌کنیم تا شرایط را فراهم کنیم و راه خروجی را تضمین کنیم که به نسل کنونی امکان دهد به وجود آینده‌ای امیدوارکننده ایمان داشته باشد.»

وی در ادامه افزود مایه تأسف است که در اراضی اشغالی شریکی برای برقراری صلح وجود ندارد؛ چراکه همه آن‌ها به‌جای صحبت درباره صلح، ثبات و حقوق ملت فلسطین، از جنگ سخن می‌گویند.

سخنگوی وزارت خارجه قطر ادامه داد: «این وضعیت باعث نخواهد شد که مردم اسرائیل احساس امنیت کنند و اقداماتی که کابینه اسرائیل در حال حاضر انجام می‌دهد، امنیت و سلامت آن‌ها را در آینده تضمین نمی‌کند.»

الانصاری در ادامه با طرح این پرسش که «چگونه می‌توان از فلسطینیان خواست سلاح‌های خود را کنار بگذارند و به مذاکرات روی بیاورند، در حالی که طرف دیگری، یعنی طرف اسرائیلی، پاسخی نمی‌دهد؟» بر دشواری پیشبرد روند صلح در شرایط کنونی تأکید کرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که میانجی‌ها، یعنی قطر، ترکیه و مصر با همکاری آمریکا برای پیشبرد روند صلح تلاش می‌کنند، اما طرف اسرائیلی تمایلی به این کار ندارد.

نقض آتش‌بس

روز سه‌شنبه، پنج فلسطینی، از جمله دو کودک و یک زوج، در پی حملات توپخانه‌ای و تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی در نوار غزه شهید و ۹ نفر دیگر نیز زخمی شدند. این تحولات در چارچوب نقض‌های روزانه توافق آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی رخ داده است که از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ اعلام شده بود.

رژیم صهیونیستی از اکتبر ۲۰۲۳ مرتکب نسل‌کشی در نوار غزه شده است؛ جنایتی که به شهید شدن بیش از ۷۴ هزار فلسطینی و زخمی شدن بیش از ۱۷۵ هزار نفر دیگر منجر شده و ویرانی گسترده‌ای بر جای گذاشته است، به‌گونه‌ای که حدود ۹۰ درصد زیرساخت‌های غیرنظامی این منطقه تخریب شده‌اند.

بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت نوار غزه، تا روز دوشنبه، نقض‌های توافق آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی به شهید شدن یک‌هزار و ۵۲۲ فلسطینی و زخمی شدن پنج‌هزار و ۴۲۱ نفر دیگر منجر شده است.