کد خبر: 1386137
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۰
بين‌الملل » اخبار كلی

قطر: اسرائیل تمایلی به صلح ندارد

ماجد سخنگوی وزارت خارجه قطر با انتقاد از رویکرد مقام‌های رژیم صهیونیستی در قبال صلح و حقوق فلسطینیان، تأکید کرد که در شرایط کنونی طرفی در تل‌آویو برای پیشبرد صلح وجود ندارد و تلاش‌های قطر، ترکیه و مصر با همکاری آمریکا برای پیشبرد روند صلح، به دلیل بی‌میلی طرف اسرائیلی با مانع روبه‌رو شده است.

جوان آنلاین: ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر در جریان یک نشست در دومین روز از هشتمین دوره مجمع امنیت جهانی اعلام کرد که در حال حاضر شریکی برای برقراری صلح در اراضی اشغالی وجود ندارد و همه در اراضی اشغالی به‌جای صحبت درباره صلح، ثبات و حقوق ملت فلسطین، از جنگ سخن می‌گویند.

به گزارش ایسنا، این مجمع از ۱۹ تا ۲۱ اکتبر جاری به میزبانی دوحه برگزار می‌شود.

بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، الانصاری با اشاره به وضعیت نوار غزه گفت: «ما با همه طرف‌های منطقه همکاری می‌کنیم تا شرایط را فراهم کنیم و راه خروجی را تضمین کنیم که به نسل کنونی امکان دهد به وجود آینده‌ای امیدوارکننده ایمان داشته باشد.»

وی در ادامه افزود مایه تأسف است که در اراضی اشغالی شریکی برای برقراری صلح وجود ندارد؛ چراکه همه آن‌ها به‌جای صحبت درباره صلح، ثبات و حقوق ملت فلسطین، از جنگ سخن می‌گویند.

سخنگوی وزارت خارجه قطر ادامه داد: «این وضعیت باعث نخواهد شد که مردم اسرائیل احساس امنیت کنند و اقداماتی که کابینه اسرائیل در حال حاضر انجام می‌دهد، امنیت و سلامت آن‌ها را در آینده تضمین نمی‌کند.»

الانصاری در ادامه با طرح این پرسش که «چگونه می‌توان از فلسطینیان خواست سلاح‌های خود را کنار بگذارند و به مذاکرات روی بیاورند، در حالی که طرف دیگری، یعنی طرف اسرائیلی، پاسخی نمی‌دهد؟» بر دشواری پیشبرد روند صلح در شرایط کنونی تأکید کرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که میانجی‌ها، یعنی قطر، ترکیه و مصر با همکاری آمریکا برای پیشبرد روند صلح تلاش می‌کنند، اما طرف اسرائیلی تمایلی به این کار ندارد.

نقض آتش‌بس

روز سه‌شنبه، پنج فلسطینی، از جمله دو کودک و یک زوج، در پی حملات توپخانه‌ای و تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی در نوار غزه شهید و ۹ نفر دیگر نیز زخمی شدند. این تحولات در چارچوب نقض‌های روزانه توافق آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی رخ داده است که از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ اعلام شده بود.

رژیم صهیونیستی از اکتبر ۲۰۲۳ مرتکب نسل‌کشی در نوار غزه شده است؛ جنایتی که به شهید شدن بیش از ۷۴ هزار فلسطینی و زخمی شدن بیش از ۱۷۵ هزار نفر دیگر منجر شده و ویرانی گسترده‌ای بر جای گذاشته است، به‌گونه‌ای که حدود ۹۰ درصد زیرساخت‌های غیرنظامی این منطقه تخریب شده‌اند.

بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت نوار غزه، تا روز دوشنبه، نقض‌های توافق آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی به شهید شدن یک‌هزار و ۵۲۲ فلسطینی و زخمی شدن پنج‌هزار و ۴۲۱ نفر دیگر منجر شده است.

برچسب ها: ماجد الانصاری ، قطر ، اسرائیل
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

سیر تا پیاز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ

«غذای نیمروز» مجیدی بهترین فیلم بوسان شد

قیمت ۸۵ هزار تومانی گندم روی میز تصمیم قرار گرفت

افزایش ۱.۱۵ نمره‌ای معدل امتحانات نهایی دانش‌آموزان

اسرائیل همچنان در وحشت نفرین دهه هشتم

غزه اروپا را تغییر داد؛ شکاف‌هایی که بزرگ‌تر می‌شوند

مراسم اولین سالگرد درگذشت سردار افشار

افشاگری جمهوری‌خواهان آمریکا درباره انتخابات میان‌دوره‌ای

‏ترکمانچای و رئالیسم ظریف

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

حنظله اطلاعات وزیر خارجه پیشین رژیم اسرائیل را هک کرد

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

آقای خاتمی! دفاع از فلسطین هم اسلامی و اخلاقی است، هم حقوقی

جاده‌صاف‌کن دشمن نباشید

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

‌قتل دختر به خاطر جواب رد به خواستگاری + گفت‌وگو با متهم

نشست خبری مشترک وزرای خارجه ایران و روسیه

نوستالژی آر‌پی‌جی!

دیدار عراقچی با نخست وزیر عراق

رویترز: حملات دقیق ایران طرح جنگی آمریکا را به هم ریخت

افول لیبرالیسم با «جمهوری سوسیالیستی امریکا»!

باز تعریف نظام حقوقی با فرایند جدید ارجاع هوشمند پرونده‌ها

کانتینر پَر!

رویترز: اسرائیل با تبلیغات آنلاین از کاربران اینترنت جاسوسی کرده است

مجید مجیدی واجد شرایط رقابت اسکار شد

سرنگونی پهپاد متجاوز در استان مأرب یمن

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

روابط تاریخی میان ایران و یمن باید تقویت یابد

روسیه: بارگیری نخستین محموله گازوئیل به آمریکا حداقل ۲ یا ۳ هفته طول می‌کشد

تشریح برنامه جدید شهرداری تهران برای مسکن پایتخت

وسط بزرگراه  جای دستفروشی نیست

افت دلار با مداخله بازارساز

بازگشت امارات به جنگ یمن؛ افتادن عربستان در تله خودساخته

چمران: زمان برگزاری انتخابات شوراها هنوز مشخص نیست

نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

کمالی و صیدی برنزی درخشش جهانی  امید‌ها با ۳ مدال

رکوردشکنی مارسکا به لطف ستاره‌ها

درمانده و بی‌نقشه

 رویترز: شیوخ خسارت حملات ایران را پنهان کرده‌اند 

 چیتگر زیر سایه ۲ دهه تصمیم و ترک فعل 

رضا شفیعی جم راهی بیمارستان شد

‌‌ «نه به پادشاهی» در ده‌ها شهر امریکا شعله‌ور شد

بازدارندگی جنگی مهم‌ترین کارکرد قدرت نظامی 

ونس: درباره ایران با ترامپ اختلاف دارم

«نور» بیماری را از زاویه امید روایت می‌کند

سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سایه فشار‌های دولت ترامپ و نگرانی درباره سلامت رای‌گیری

زنان عمق استراتژیک جهاد تبیین در جنگ نرم

دادخواست/ شکوائیه خانواده‌های ۱۰۴ شهید ناو دنا رونمایی شد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
اسلحه را از کجا آوردی؟ 
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ چشم به راه تولد فرزند دومش شهید شد
جستار‌هایی در سیره آیت‌الله شبیری زنجانی/ فروتن، متواضع و پذیرای همگان بود
مدرسه شاد؟ با بخشنامه نمی‌شود!
نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت
سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم
مهدی رحمتی سرمربی گل گهر سیرجان در پاسخ به خبرنگار جوان: مسئولیت باخت با من است/ما شرایط فوتبال بازی کردن نداشتیم
مربی تیم استقلال در پاسخ به خبرنگار جوان: اگر بیشتر به کارهای گروهی روی بیاوریم، می توانیم استفاده بهتری از موقعیت های ایجاد شده ببریم
مصاحبه سیامک نعمتی و امید عالیشاه بعد از شکست گل گهر مقابل استقلال
گفت‌وگو با همرزمان شهید جنگ رمضان/ شوخی کردیم و گفتیم «تو به شهادت نمی‌خوری!»
ویپ در جیب دانش‌آموز پیشگیری روی کاغذ!
رقابت برسر ظاهر بازی دو سر باخت برای زنان و خانواده
قتل‌های خانوادگی سریالی شده‌اند
درمانده و بی‌نقشه
نشست خبری مشترک وزرای خارجه ایران و روسیه
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار