وزیر جنگ آمریکا: در قبال اوکراین تغییر سیاست ندادیم

«پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا روز سه‌شنبه هرگونه تغییر در سیاست واشنگتن در قبال اوکراین را رد کرد و گفت: پنتاگون هیچ دستورالعملی برای محدود کردن خدمات ارتباطات ماهواره‌ای صادر نکرده است.

جوان آنلاین: هگست در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره گزارش‌هایی مبنی بر به‌تعویق افتادن انتقال موشک‌های رهگیر پاتریوت از کشورهای متحد آمریکا به اوکراین، گفت: «مطالب زیادی در رسانه‌ها درباره وزارت جنگ مطرح شده که صحت ندارند.»

وی افزود: «ما هیچ تغییری در رویکرد خود در قبال اوکراینی‌ها ایجاد نکرده‌ایم، اما طبیعتا در مورد تجهیزاتی مانند موشک‌های رهگیر می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که نیروهای خودمان نیز تا حد امکان به تعداد کافی از آن‌ها دسترسی داشته باشند.»

هگست اضافه کرد که «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین از این وضعیت آگاه است.

وزیر جنگ آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا تاکید او بر تغییر نکردن سیاست واشنگتن در قبال اوکراین، خدمات ارائه‌شده از طریق شبکه ماهواره‌ای استارشلید را نیز شامل می‌شود، گفت آمریکا هیچ‌گونه حمایتی را قطع نکرده است.

وی اظهار داشت: «ما هیچ چیزی را پس نگرفته‌ایم. شرایطی برای استفاده از این خدمات وجود دارد که در نهایت باید رعایت شوند و استارلینک این اختیار را دارد که درباره آن‌ها تصمیم‌گیری کند.»

هگست افزود: «اما از دیدگاه ما هیچ چیزی تغییر نکرده است. ما هیچ دستورالعملی از این دست یا اقدام مشابهی صادر نکرده‌ایم.»

این اظهارات در شرایطی مطرح شد که گزارش‌هایی درباره نحوه مدیریت کمک‌های نظامی به کی‌یف از سوی دولت ترامپ و وضعیت خدمات ارتباطات ماهواره‌ای مورد استفاده نیروهای اوکراینی ، منتشر شده است.