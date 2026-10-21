کد خبر: 1386130
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تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۲
بين‌الملل » اخبار كلی

ابراز نگرانی روزنامه عبری زبان از موج بی‌سابقه فرار صهیونیست‌ها 

صهیونیست‌ها  روزنامه صهیونیستی هاآرتص از موج ‌سابقه فرار نخبگان صهیونیست‌ از سرزمین‌های اشغالی که عمدتاً شامل دانشمندان و سرمایه داران و مهندسان می شود، ابراز نگرانی کرد. 

جوان آنلاین: روزنامه عبری‌زبان «هاآرتص» در گزارشی در ضمیمه اقتصادی خود با عنوان «مارکر» به قلم «لیور داتال»، از ثبت سطوح بی‌سابقه و رکوردشکنی در آمار فرار از سرزمین‌های اشغالی از زمان تشکیل کابینه اخیر بنیامین نتانیاهو خبر داد.

این گزارش تأکید می‌کند که نتایج انتخابات آتی رژیم صهیونیستی تعیین‌ کننده توانایی اقتصاد این رژیم در پایداری در برابر این فرسایش انسانی و مالی خواهد بود.

بر اساس پژوهشی که در این گزارش صهیونیستی آمده، شاخص‌های مهاجرت از سرزمین‌های اشغالی مولفه‌های خطرناکی را پشت سر گذاشته است که بخشی از آنها عبارتند از:

افزایش شمار فراریان: تعداد مهاجران در سال ۲۰۲۵ به حدود ۷۰ هزار صهیونیست رسیده است؛ این در حالی است که میانگین سالانه این رقم در فاصله سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ کمتر از ۴۰ هزار نفر بود.

افول شدید آمار مهاجرت به سرزمین های اشغالی: سال ۲۰۲۴ پایین‌ترین نرخ مهاجرت صهیونیست ها به سرزمین های اشغالی را ثبت کرد، به‌طوری که این رقم به کمتر از ۲۰ هزار نفر در سال کاهش یافت.

تراز منفی مهاجرت: تراز خالص مهاجرت منفی از ۱۰.۵ هزار نفر در سال طی دهه گذشته، به حدود ۳۰ هزار نفر در سال ۲۰۲۴ رسید که تقریبا سه برابر شده است.

فرار مغزها و پزشکان از سرزمین‌های اشغالی

گزارش هاآرتص نشان می‌دهد که بالاترین درصد مهاجران متعلق به اقشار متخصص، دانشگاهی و سرمایه‌های انسانی هستند، به‌ طوری که فرار متخصصان و دارندگان تحصیلات تکمیلی سریع‌تر از میانگین کل افزایش یافته است.

مهاجرت پزشکان: حدود ۱۴۰۰ پزشک در بازه زمانی میان سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ از سرزمین‌های اشغالی فرار کرده‌اند که این رقم دو برابر آمار ثبت‌ شده در همین بازه زمانی در یک دهه پیش از آن است.

فرار متخصصان فناوری: نرخ مهاجرت مهندسان، متخصصان علوم رایانه و علوم پایه با افزایشی نزدیک به دو برابر مواجه است.

خانواده‌های جوان: رده سنی ۳۵ تا ۴۵ سال و کودکان زیر ۱۴ سال شاهد دو برابر شدن نرخ مهاجرت بوده‌اند.

سرمایه داران: درصد افرادی که جزء یک‌ سوم بالای دهک‌های درآمدی بوده و از سرزمین‌های اشغالی فرار کرده‌اند، در سال ۲۰۲۴ به ۳۳.۵ درصد از کل مهاجران رسید.

خسارت های پایدار فرار نخبگان

هاآرتس به نقل از داده‌های اداره مالیات رژیم صهیونیستی گزارش داد که پیامدهای این مهاجرت منجر به زیان‌های مالیاتی سالانه‌ای شده که از ۵۰۰ میلیون شکل در سال ۲۰۱۹ به ۱.۲ میلیارد شکل در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است؛ پیش‌بینی می‌شود این خسارات طی پنج سال آینده از ۳.۵ میلیارد شکل در سال نیز فراتر رود.

پرفسور «داوید هارل»، رئیس آکادمی علوم اسرائیل، تأکید کرد که خالی شدن بخش‌های مهندسی، امنیت سایبری و هوش مصنوعی از متخصصان خود، تهدیدی مستقیم متوجه پایداری ملی و امنیت نظامی اسرائیل می‌کند.

برچسب ها: صهیونیست ها ، اسرائیل ، جنگ ایران و اسرائیل
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