کد خبر: 1386124
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تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۱
ورزش » ساير

چشم اینفانتینو به آسیا

اینفانتینو رئیس کنونی فیفا برای پیروزی در انتخابات پیش رو حساب ویژه‌ای روی کشورهای آسیایی باز کرده است.

جوان آنلاین: تلاش جیانی اینفانتینو برای کسب چهارمین دوره ریاست فیفا وارد مرحله حساسی شده است در حالی که اختلاف‌ها بر سر طرح خصوصی‌سازی حقوق جام جهانی و انتقادها از سازوکار تصمیم‌گیری این نهاد همچنان ادامه دارد. در این میان، جلب حمایت آسیا می‌تواند یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده سرنوشت انتخابات مارس ۲۰۲۷ باشد.

هرچند گزارش‌ها از افزایش حمایت‌ها از اینفانتینو حکایت دارند، موضع نهایی فدراسیون‌های عضو و میزان انسجام مخالفان اروپایی او همچنان از متغیرهای مهم این رقابت انتخاباتی خواهد بود.

به نقل از العربی الجدید، جیانی اینفانتینو، رئیس ۵۶ ساله فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا)، در حال آماده‌سازی برای انتقال کارزار انتخاباتی خود به ژاپن است؛ جایی که قرار است امروز چهارشنبه با مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا دیدار و گفت‌وگو کند. این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که او برای انتخاب مجدد به‌عنوان رئیس فیفا و کسب چهارمین دوره ریاست خود در مارس ۲۰۲۷ تلاش می‌کند.

اینفانتینو هفته گذشته در زوریخ سوئیس، در جریان جلسه شورای فیفا، بابت اشتباهاتی که در روند تدوین طرح خصوصی‌سازی حقوق جام جهانی با ارزش ۴.۲ میلیارد دلار مرتکب شده بود، عذرخواهی کرد. قرار است نشست او با مسئولان فوتبال آسیا در یکی از هتل‌های توکیو برگزار شود و رسانه‌ها اجازه حضور در این جلسه را نخواهند داشت.

روزنامه آمریکایی اتلتیک روز سه‌شنبه گزارش داد که سلمان بن ابراهیم آل خلیفه، رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا، که پیش‌تر مخالفت خود را با اینفانتینو و طرح خصوصی‌سازی حقوق جام جهانی اعلام کرده بود، ممکن است اکنون به صف حامیان رئیس فیفا پیوسته باشد.

اینفانتینو نیز برای کاهش انتقادها، از انجام بررسی کامل و شفاف سازوکارهای تصمیم‌گیری در فیفا استقبال کرده است.

آسیا عامل تعیین‌کننده در انتخابات فیفا

خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده است که اینفانتینو به کسب حمایت اکثریت اعضای فیفا برای انتخاب مجدد در مارس ۲۰۲۷ نزدیک شده است. فیفا در مجموع ۲۱۱ فدراسیون عضو دارد و آرای کشورهای آسیایی می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در دستیابی او به اکثریت لازم ایفا کند.

قرار است شورای فیفا نشست بعدی خود را روز ۱۶ دسامبر در دوحه، پایتخت قطر، برگزار کند.

بر اساس برآوردهای آسوشیتدپرس، تاکنون ۸۷ فدراسیون از مجموع ۲۱۱ عضو فیفا به شکل‌های مختلف حمایت خود را از اینفانتینو اعلام کرده‌اند از جمله از طریق اظهارنظرهای رسمی یا پیوستن به بیانیه‌های منتشرشده از سوی کنفدراسیون‌های قاره‌ای.

اروپا محور اصلی مخالفان اینفانتینو

در سوی مقابل، کشورهای اروپایی رهبری جبهه مخالفان اینفانتینو را بر عهده دارند. با این حال، یک نکته تاریخی به سود رئیس فعلی فیفا وجود دارد؛ از سال ۱۹۷۴ تاکنون، هیچ رئیس مستقر فیفا در انتخابات ریاست این نهاد شکست نخورده است.

طبق اعلام فیفا، مهلت ثبت نامزدهای رقیب برای انتخابات پیش رو در تاریخ ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ به پایان می‌رسد.

برچسب ها: اینفانتینو ، فیفا ، فوتبال
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