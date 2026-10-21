اختلاف عربستان و مشتریان آسیایی سر قراردادهای نفتی

به گفته برخی معامله‌گرانِ مطلع که روز سه‌شنبه با بلومبرگ گفت‌وگو کردند، در حالی که تنها چند روز به پایان مذاکرات برای قراردادهای بلندمدت سال ۲۰۲۷ با حجم‌های ثابت باقی مانده، پالایشگاه‌های آسیایی و عربستان سعودی سر این اختلاف نظر دارند که آیا فروش‌های نقدی انجام‌شده در سال جاری باید به حساب تعهدات قراردادهای بلندمدت سال ۲۰۲۶ منظور شوند یا خیر.

جوان آنلاین: پالایشگاه‌های آسیایی و تولیدکنندگان خاورمیانه‌ای طبق روال معمول، در حال مذاکره برای تامین نفت خام در قالب قراردادهای بلندمدت برای سال ۲۰۲۷ هستند. نکته غیرمعمول اینجاست که تنش‌های مرتبط با تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در سال جاری، روند تامین نفت از طریق قراردادهای بلندمدت را مختل کرده و صادرکنندگان خاورمیانه‌ای ناچار شده‌اند برای رساندن نفت خام به مهم‌ترین مقصد صادراتی خود، به افزایش فروش‌های نقدی روی آورند.

به گزارش ایسنا، به گفته برخی معامله‌گران مطلع، پالایشگاه‌ها تاکید دارند که حجم‌های خریداری‌ شده در قالب فروش‌های نقدی در سال جاری باید به عنوان بخشی از قراردادهای بلندمدت محسوب شوند، زیرا فروشنده عملا قادر به تحویل محموله‌های مقرر در قرارداد نبوده است. اما طبق گزارش‌ها، عربستان سعودی اصرار دارد که از آنجا که خریداران به تعهدات قراردادی خود برای خرید نفت در قالب قراردادهای بلندمدت در سال جاری عمل نکرده‌اند، باید متعهد شوند که در سال ۲۰۲۷ حجم بیشتری از نفت خام این کشور را خریداری کنند.

پالایشگاه‌ها با تفسیر طرف سعودی مخالف‌ هستند. به گفته منابع بلومبرگ، این اختلاف به بازار نقدی نیز کشیده شده و باعث کند شدن روند خرید نفت خام از عربستان سعودی و سایر تولیدکنندگان خاورمیانه‌ای توسط پالایشگاه‌های آسیایی برای بارگیری در ماه نوامبر شده است.

پالایشگاه‌های آسیایی به‌طور کلی تمایلی ندارند که برای سال آینده متعهد به خرید مقادیر بیشتری در قالب قراردادهای بلندمدت شوند، زیرا درگیری‌های جاری ادامه دارد و همچنان ابهام زیادی در مورد زمان و چگونگی پایان یافتن بحران در تنگه هرمز وجود دارد.

بر اساس گزارش اویل پرایس، مذاکرات قراردادها باید هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد، زیرا پالایشگاه‌های آسیایی معمولا در نوامبر، سفارش‌های مربوط به محموله‌های نقدی را ثبت می‌کنند که قرار است در ژانویه ۲۰۲۷ بارگیری شوند. اگر آنها ندانند که در ماه ژانویه چه حجمی از نفت را از طریق قراردادهای بلندمدت دریافت خواهند کرد، امکان پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای خریدهای نقدی بسیار دشوار خواهد شد؛ وضعیتی که ارزیابی و پیش‌بینی بازار نقدی خاورمیانه را بار دیگر با چالش مواجه می‌کند.

با این حال، به گفته منابع بلومبرگ، شرکت «ادنوک» (ADNOC) ابوظبی به برخی از پالایش

گاه‌های آسیایی اجازه داده است تا محموله‌های خریداری‌شده در بازار نقدی را به حساب تعهدات قراردادهای بلندمدت خود منظور کنند، اما خریداران و فروشندگان هنوز تصمیم نگرفته‌اند که آیا این رویه در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت یا خیر.