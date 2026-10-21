نخست‌وزیران روسیه و چین بر گسترش همکاری‌های دو کشور در حوزه های راهبردی، اقتصادی و انرژی تأکید کردند.

جوان آنلاین: «میخائیل میشوستین» نخست‌وزیر روسیه در دیدار با لی چیانگ، نخست‌وزیر چین اعلام کرد روابط مسکو و پکن در حال حاضر در بالاترین سطح قرار دارد و الگویی برای همکاری دوجانبه به شمار می‌رود.

میشوستین با اشاره به روند مثبت همکاری‌های تجاری و اقتصادی دو کشور، گفت این همکاری‌ها با وجود افزایش فشارهای خارجی همچنان پویایی مطلوبی دارد.

وی افزود سهم ارزهای ملی در مبادلات تجاری روسیه و چین به حدود ۱۰۰ درصد رسیده است و همکاری دو کشور در حوزه انرژی ماهیتی راهبردی دارد.

نخست‌وزیر چین نیز در این دیدار تأکید کرد روابط پکن و مسکو با وجود بی‌ثباتی در عرصه بین‌المللی، به‌صورت پویا در حال توسعه است.

لی چیانگ با اعلام آمادگی چین برای تقویت همکاری‌های راهبردی با روسیه، بر ادامه گسترش مناسبات دوجانبه تأکید کرد.

این دیدار در چارچوب سی‌ویکمین نشست نخست‌وزیران روسیه و چین در سن‌پترزبورگ برگزار شد. بر اساس گزارش‌ها، دو طرف همچنین درباره گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های تجارت، صنعت، انرژی، کشاورزی، حمل‌ونقل و آموزش گفت‌وگو کردند.