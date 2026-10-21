لغو بیش از ۵۵۰۰ پرواز از مبدا عربستان در پی درگیری با یمن

جوان آنلاین: بر اساس داده‌های شرکت تحلیل هوانوردی «سیریوم»، از زمان آغاز درگیری ها میان عربستان و یمن بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ پرواز از مبدا فرودگاه های عربستان لغو شده است.

به گزارش ایرنا، طبق این گزارش، همچنین در پی عملیات نیروهای مسلح یمن، خروج افراد ثروتمند از عربستان موجب افزایش ۵۰ درصدی قیمت هواپیماهای خصوصی شد.

چند روز پیش نیز وب‌سایت فلایت‌رادار در گزارشی اعلام کرد که تردد هوایی در فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در شهر دمام عربستان متوقف شده است.

این داده‌ها حاکی از لغو حدود ۵۳ پرواز فرودگاه ملک فهد در ۱۰ روز گذشته و تغییر مسیر برخی پروازهای آن است.

در همین حال بر اساس گزارش تارنمای «رصد تردد هوایی» آسمان فرودگاه‌های ریاض، دمام، ابها، جیزان و نجران از هواپیما خالی شده است.