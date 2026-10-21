وزیر خارجه پیشین لبنان با اشاره به نمونه‌هایی از نحوه تعامل آمریکا با متحدان خود در کشورهای مختلف، گفت: واشنگتن با کشاندن متحدانش به ماجراجویی‌های حساب نشده، آنان را در برابر سرنوشتی نامعلوم رها می‌کند.

جوان آنلاین: « فارس بویز»، ضمن انتقاد از سیاست واشنگتن مبتنی بر سوق دادن متحدانش به ماجراجویی‌های حساب نشده در کشورهای مختلف از جمله لبنان و ویتنام و دخالت در افغانستان و عراق گفت: آمریکا ابتدا متحدان را به ماجراجویی‌های حساب نشده می‌کشاند، سپس آنان را در برابر سرنوشت رها می‌کند.

به گزارش ایرنا، وی با تاکید بر اینکه در مورد لبنان باید با آمریکا در خصوص تونایی‌ها و میزان تحمل آن صریح بود، اظهار داشت: در لبنان، ویتنام، افغانستان و عراق نمونه هایی از این نحوه تعامل آمریکا وجود دارد که حاکی از الگویی تکرارشونده از سوی واشنگتن است.

او به نمونه های دیگری مانند نحوه تعامل آمریکا با کمیل شمعون (۹۵۲ تا ۱۹۵۸) و امین جمیل ( ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۸) دو رئیس‌جمهور پیشین لبنان و نیز آنچه در ویتنام رخ داد و به عبارت بهتر سیاست آمریکا در سوق دادن متحدان خود به جنگ در این کشور و سپس رها کردن آنان اشاره کرد و گفت: سرنوشت افسران ویتنامی که با آمریکا همکاری کرده بودند، اما این کشور آنان و خانواده هایشان را بدون هیچ حمایتی رها کرد، قابل تامل است.

او همچنین با یادآوری مداخلات آمریکا در افغانستان و عراق، پرسید: کسانی که در هر دو کشور در کنار واشنگتن بودند، چه سرنوشتی پیدا کردند و چه بر سرشان آمد؟

این مقام پیشینی لبنانی تاکید کرد که باید آنچه را لبنان می‌تواند انجام دهد و آنچه از انجامش ناتوان است و حدو اندازه قدرتش در تحمل گزینه‌های مطرح شده را به طرف آمریکا با صراحت بیان کرد.

وی با انتقاد از اتکای کورکورانه بر واشنگتن و گام گذاشتن در مسیر گزینه‌های مورد نظر آن، گفت: این رویکرد به کسانی که بی اراده هستند و قدرت تصمیم گیری ندارند، واگذار می‌شود.