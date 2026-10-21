اعزام ۱۰ فرنگی کار به قزاقستان برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان

تیم ملی کشتی فرنگی به منظور حضور در رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان صبح امروز (چهارشنبه) راهی آستانه محل برگزاری این مسابقات شد.

جوان آنلاین: رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان روزهای ۲ لغایت ۵ آبان‌ماه برگزار می شود.

به گزارش مهر، اسامی نفرات اعزامی به این رقابت ها به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی

۶۰ کیلوگرم: علی احمدی وفا

۶۳ کیلوگرم: محمد مهدی کشتکار

۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی

۷۲ کیلوگرم: سیددانیال سهرابی

۷۷ کیلوگرم: علی اسکو

۸۲ کیلوگرم: غلامرضا فرخی

۸۷ کیلوگرم: علیرضا مهمدی

۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی

۱۳۰ کیلوگرم: فردین هدایتی

سرمربی: حسن رنگرز

مربیان: حسن حسین زاده، مجید رمضانی، طالب نعمت پور، فرشاد علیزاده، مهدی علیاری، بابک ولی محمدی

مربی بدنسازی: بهمن میرزایی

ماساژور: جمال حق پناه

آنالیزور: ادیب مهمدی

سرپرست: امید شایگان

روانشناس ورزشی: دکتر حسین سلطانی

پزشک تغذیه: یوسف عمید

پزشکیار: سید امید قاسمی

داور: محمد مصلایی