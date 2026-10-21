بیش از ۱۰۰۰ شهید و زخمی در حملات عربستان علیه ماهیگیران یمنی

حملات عربستان سعودی علیه یمن طی سال های گذشته تاکنون باعث شهادت و زخمی شدن بیش از هزار ماهیگیر و صیاد یمنی شده است.

جوان آنلاین: مرکز حقوق بشر یمن با نام عین تاکید کرد که در جریان حمله جنگنده های سعودی علیه قایق های ماهیگیران این کشور در ساحل الکدحه دست کم هشت تن به شهادت رسیدند.

مرکز مذکور تصریح کرد که این جنایت در ادامه جنایت های پی در پی عربستان علیه اقشار مختلف جامعه یمن از جمله صیادان و ماهیگیران صورت می گیرد.

در گزارش این مرکز تاکید شده است که از سال ۲۰۱۵ تاکنون حملات دشمن سعودی علیه ماهیگیران یمنی هزار و ۹۰ شهید و زخمی بر جای گذشته و طی این حملات چهار هزار و ۷۰۰ قایق ماهیگیری از بین رفته است.

مرکز حقوق بشر یمن از جامعه بین الملل خواست برای توقف این جنایات ضد بشری عربستان وارد عمل شود. شب گذشته نیز وزارت بهداشت یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد که ماهیگیران در منطقه «ذوباب» استان تعز، در حالی که تنها منبع درآمدشان دریا بود، توسط نیروهای ائتلاف سعودی هدف قرار گرفته و به شهاد رسیدند.