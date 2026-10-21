تمدید تعلیق پروازها به عربستان با وجود بازگشایی فرودگاه ریاض

با وجود اعلام بازگشایی فرودگاه بین‌المللی «ملک خالد» ریاض، بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی جهان هنوز اقدام به ازسرگیری پروازهای خود به این فرودگاه در پایتخت و برخی شهرهای دیگر عربستان نکرده‌اند.

جوان آنلاین: لغو یا تعلیق پروازهای شرکت‌های هواپیمایی به عربستان و کشورهای همسایه به دنبال حملات نیروهای مسلح یمن به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض همچنان ادامه دارد و پروازها همچنان با اختلال روبه‌رو هستند.

اگرچه فرودگاه ملک خالد ریاض روز یکشنبه بازگشایی شد، اما شرکت‌های هواپیمایی همچنان ملزم به اخذ مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری عربستان سعودی برای انجام هرگونه پرواز خروجی یا ورودی هستند.

برخی شرکت‌های هواپیمایی تعلیق پروازهای خود به عربستان را تا ماه نوامبر و حتی پس از آن (آبان - آذر) تمدید کرده‌اند. فرودگاه ملک خالد در پی حملات نیروهای مسلح یمن در واکنش به تجاوزات عربستان به غیرنظامیان یمن به تعطیلی کشیده شده بود.

«ایرفرانس-کی‌ال‌ام» فرانسوی هلندی، تعلیق پروازهای خود به ریاض و از ریاض را تا پایان ۷ نوامبر (۱۶ آبان) تمدید کرد، در حالی که پروازهای آن به دبی تا پایان اکتبر (نهم آبان) همچنان متوقف است.

شرکت هواپیمایی هندی «ایر ایندیا» نیز تعلیق پروازهای خود به ریاض، دمام و جده و از ریاض را تا ۲۴ اکتبر (دوم آبان) تمدید کرد، در حالی که شرکت هواپیمایی «آکاسا ایر» مستقر در بمبئی پروازهای خود به جده و ریاض و از جده و از ریاض را تا ۲۷ اکتبر(پنجم آبان) به حالت تعلیق درآورد.

«کاتای پاسیفیک» مستقر در هنگ کنگ، از سرگیری پروازهای هنگ کنگ-دبی و هنگ کنگ-ریاض خود را تا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۷ (۱۱ بهمن ۱۴۰۵)به تعویق انداخته است.

هواپیمایی «دلتا ایر» نیز از به تعویق افتادن پروازهای برنامه‌ریزی شده خود از آتلانتا به ریاض تا مارس ۲۰۲۷ خبر داد و همچنین معافیتی صادر کرد که به مسافران اجازه می‌دهد پروازهای خود را به ریاض، از ریاض یا ترانزیت از طریق ریاض بین ۲۳ اکتبر (یکم آبان) و ۲۷ مارس تغییر دهند یا لغو کنند.