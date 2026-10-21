کد خبر: 1386094
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تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۳
بين‌الملل » اخبار كلی

قطر: اسرائیل به دنبال جنگ است ، نه صلح

اسرائیل «ماجد الانصاری» سخنگوی وزارت امور خارجه قطر سه شنبه شب اعلام کرد که سران رژیم صهیونیستی به‌ جای صلح، ثبات و حقوق ملت فلسطین فقط از جنگ سخن می‌گویند.

جوان آنلاین: الانصاری که در هشتمین نشست مجمع امنیت جهانی در دوحه سخن می گفت، افزود که قطر، ترکیه و مصر با همکاری آمریکا برای پیشبرد روند صلح تلاش می‌کنند، اما طرف اسرائیلی تمایلی به این روند ندارد.

الانصاری با اشاره به اوضاع نوار غزه اظهار کرد که قطر با همه طرف‌های منطقه‌ای همکاری می‌کند تا شرایط لازم فراهم شود و نسل کنونی بتواند به وجود چشم‌اندازی برای آینده امیدوار باشد.

وی با ابراز تأسف از نبود شریک صلح در اسرائیل گفت که این وضعیت موجب احساس امنیت ساکنان اسرائیل نخواهد شد و اقدامات کنونی دولت تل آویو نیز امنیت و سلامت آنان را در آینده تضمین نمی‌کند.

الانصاری همچنین با طرح این پرسش که چگونه می‌توان از فلسطینی‌ها خواست سلاح‌های خود را کنار بگذارند و به مذاکرات روی آورند، در حالی که طرف دیگر یعنی اسرائیل این خواسته را برآورده نمی کند، بر دشواری پیشبرد مذاکرات در چنین شرایطی تأکید کرد.

وی تصریح کرد که قطر، ترکیه و مصر به‌عنوان کشورهای میانجی‌ و با همکاری آمریکا برای پیشبرد روند صلح تلاش می‌کنند، اما طرف اسرائیلی خواهان این روند نیست.

این اظهارات همزمان با آن مطرح می شود که در ادامه نقض آتش بس در غزه، روز سه‌شنبه نیز به دنبال حملات توپخانه‌ای و تیراندازی نیروهای رژیم صهیونیستی در نوار غزه، پنج فلسطینی از جمله ۲ کودک و یک زوج شهید و ۹ تن دیگر زخمی شدند.

رژیم صهیونیستی هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ علیه نوار غزه را با دو هدف اصلی از بین بردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از این منطقه آغاز کرد، اما در رسیدن به این اهداف شکست خورد و ناچار شد به توافق با جنبش حماس برای تبادل اسیران روی بیاورد.

جنبش مقاومت اسلامی حماس روز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در نوار غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز ظهر جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴ به صورت رسمی از اجرایی شدن آتش‌بس در نوار غزه خبر داد اما همچنان به کارشکنی در اجرای آن ادامه می‌دهد.

تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه با حمایت آمریکا علاوه بر نسل‌کشی فلسطینی‌ها و کشتار بیش از ۷۴ هزار تن و زخمی شدن بیش از ۱۷۵ هزار تن دیگر، ویرانی گسترده‌ای بر جای گذاشت که منجر به نابودی ۹۰ درصد زیرساخت‌های غیر نظامی نوار غزه شده است و سازمان ملل متحد هزینه بازسازی این خسارت‌ها را حدود ۷۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.

برچسب ها: اسرائیل ، اسرائیل امریکا ، قطر
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