رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی به نشست ویژه نتانیاهو و هگست دعوت نشد

یک رسانه صهیونیستی فاش کرد که ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش این رژیم برای حضور در نشست غیر معمول بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل و پیت هگست وزیر جنگ آمریکا به همراه شماری دیگر از مقام‌ها دعوت نشد.

جوان آنلاین: شبکه کان بدون اشاره به جزییات دعوت نشدن زامیر، علت این مسأله را بیان نکرد.

رسانه های رژیم صهیونیستی بامداد سه شنبه فاش کرده بودند که دیدار نتانیاهو و هگست در پایگاه هوایی اوودا در شهر ایلات در جنوب سرزمین های اشغالی فلسطین انجام شد.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که وزیر جنگ آمریکا روز دوشنبه در چارچوب یک سفر برنامه ریزی نشده به اسرائیل (سرزمین های اشغالی فسلطین) با نتانیاهو دیدار کرد.

بر اساس این گزارش، دیدار نتانیاهو و وزیر جنگ آمریکا در پایگاه اوودا در جنوب سرزمین های اشغالی فلسطین و با حضور طرف های خارجی برگزار شده است.

رسانه‌های رژیم صهیوینستی نام طرف های خارجی شرکت کننده در این دیدار را فاش نکردند.

شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که هگست ۲ هفته پیش از برگزاری انتخابات کنست (مجلس رژیم صهیونیستی)، در سفر به اسرائیل به مدت ۲ ساعت با نتانیاهو گفت وگو کرد و مقامات دیگری نیز در این دیدار حضور داشتند.

پیشتر رویترز به نقل از روزنامه اکسیوس گزارش داده بود که وزیر جنگ آمریکا روز دوشنبه در سفری اعلام نشده به اسرائیل با نتانیاهو دیدار کرد.