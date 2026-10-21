اعتراف فلیک بعد از شکست سنگین بارسلونا برابر PSG

جوان آنلاین: هانسی فلیک، سرمربی بارسلونا، پس از شکست ۴ بر ۲ تیمش مقابل پاری‌سن‌ژرمن در هفته سوم مرحله لیگ لیگ قهرمانان اروپا، برتری حریف فرانسوی را پذیرفت و در عین حال تأکید کرد که این شکست فرصتی برای یادگیری و اصلاح اشتباهات پیش از دیدار حساس برابر رئال مادرید در ال‌کلاسیکو است.

فلیک پس از پایان مسابقه گفت: بازی فوق‌العاده‌ای از سوی هر دو تیم بود. پاری‌سن‌ژرمن ثابت کرد که تیم بهتری نسبت به ماست. شکست خوردیم، اما چیزهای زیادی یاد گرفتیم. اشتباه کردن طبیعی است و عملکرد ما در هفته‌های گذشته فوق‌العاده بوده است. بازی امروز آسان نبود؛ بازیکنان دوندگی زیادی داشتند و تلاش کردند فوتبال خودشان را ارائه دهند.

سرمربی آلمانی بارسلونا در ادامه به مشکلات تیمش در ریکاوری پس از مسابقه قبلی اشاره کرد و افزود: ریکاوری بعد از بازی گذشته به بهترین شکل انجام نشد، اما این موضوع بهانه‌ای برای ما نیست. باید از این شکست درس بگیریم. اکنون در ماه اکتبر هستیم و جام‌ها در این ماه تعیین نمی‌شوند؛ لیگ قهرمانان اروپا در ماه ژوئن به قهرمان می‌رسد.

فلیک درباره افت عملکرد بارسلونا در نیمه دوم اظهار داشت: پاری‌سن‌ژرمن در انتقال از دفاع به حمله کیفیت بسیار بالایی دارد. تلاش کردیم دفاع کنیم، اما در ۱۵ دقیقه پایانی از نظر بدنی در بهترین شرایط خود نبودیم. البته این هم بهانه‌ای نیست. باید اتفاقات پس از بازی قبلی را بررسی کنیم، زیرا برای این مسابقه به بهترین شکل آماده نشده بودیم. لازم است شرایط را تحلیل کنیم تا در آینده عملکرد بهتری داشته باشیم.

سرمربی بارسلونا درباره مصدومیت دنی اولمو نیز گفت: باید ببینیم مشکل او چیست. ضربه‌ای به او وارد شده و احساس درد می‌کند. او از این اتفاق بسیار ناراحت است. هنوز میزان مصدومیتش را نمی‌دانیم و باید منتظر بمانیم تا وضعیت مشخص شود.

فلیک همچنین از عملکرد چشک اسپارت تمجید کرد و گفت: او بازی فوق‌العاده‌ای انجام داد و گل هم زد. سطح بازی‌اش شگفت‌انگیز است. او فصل گذشته با ما تمرین می‌کرد و سپس در دوره آماده‌سازی پیش‌فصل جدید حضور داشت و عملکردی استثنایی ارائه داد. او کیفیت بالایی دارد و این موضوع را مقابل پاری‌سن‌ژرمن ثابت کرد.

این مربی آلمانی در خصوص برنامه‌های خود برای دیدار حساس برابر رئال مادرید، بر ضرورت ایجاد تغییراتی در ترکیب تیم تأکید کرد.

او در این باره گفت: باید تغییراتی ایجاد کنیم. اریک و ژول کونده مصدوم هستند. مدافعان کناری عملکرد خوبی داشتند و باید به جنبه‌های مثبت نگاه کنیم، زیرا نکات مثبت زیادی وجود دارد.

سرمربی بارسلونا درباره دریافت چهار گل از پاری‌سن‌ژرمن نیز اظهار داشت: فکر می‌کنم پاری‌سن‌ژرمن مقابل منچسترسیتی هم گل‌های زیادی به ثمر رسانده است. عملکرد تیم در ۱۰ دقیقه پایانی افت کرد و گل چهارم را دریافت کردیم، اما نکات بسیار خوبی دیدم. ظرفیت بالایی داریم و بدبین نیستم. این مسابقه تجربه خوبی بود و باید بهتر عمل کنیم.

فلیک در پایان درباره استراحت دادن به پدری توضیح داد: به او استراحت دادیم، زیرا روز یکشنبه برابر رئال مادرید بازی خواهیم کرد. او ابتدا برای تیم ملی و سپس برای ما بازی کرده بود. نیمه اول بسیار خوبی داشتیم و مارک برنال هم فوق‌العاده ظاهر شد و گزینه مناسبی بود. پدری روز یکشنبه از نظر بدنی در شرایط خوبی خواهد بود.