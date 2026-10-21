جوان آنلاین: بابک محمودی، رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر در گفتگو با مهر، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه مشارکت بانوان در عملیات امدادی اظهار کرد: طی دو تا سه سال گذشته، تیم‌های واکنش سریع بانوان با تخصص‌ها و توانمندی‌های عملیاتی در مجموعه سازمان راه‌اندازی شده‌اند و این روند با هدف تقویت حضور تخصصی بانوان در عملیات امدادونجات ادامه دارد.

وی افزود: تاکنون ۱۵۰ تیم واکنش سریع بانوان در کشور سازماندهی شده‌اند و برنامه‌ریزی‌ها برای افزایش این تعداد به ۳۰۰ تیم تا پایان برنامه در سراسر کشور انجام شده است. این تیم‌ها با تجهیزات و امکانات مورد نیاز فعالیت می‌کنند و در برخی مناطق نیز خودروهای تخصصی در اختیار آن‌ها قرار گرفته است.

حضور تخصصی بانوان در عملیات امدادی

رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر با اشاره به عملکرد تیم‌های عملیاتی بانوان گفت: بانوان امدادگر در مأموریت‌های مختلف، توانمندی و تسلط خود را نشان داده‌اند و در شرایط دشوار نیز با آرامش و انضباط بالایی در کنار سایر نیروهای امدادی حضور پیدا کرده‌اند.

محمودی ادامه داد: با توجه به اینکه نیمی از جمعیت کشور را بانوان تشکیل می‌دهند، حضور آنان در ساختار عملیاتی امدادونجات ضروری است و باید متناسب با نیازهای جامعه، زمینه مشارکت تخصصی و گسترده‌تر آن‌ها فراهم شود.

ارائه خدمات امدادی به بانوان و کودکان

وی با بیان اینکه در بسیاری از حوادث، حضور امدادگران زن می‌تواند ارتباط مؤثرتری با زنان و کودکان آسیب‌دیده برقرار کند، تصریح کرد: در شرایط اضطراری، از جمله حوادث طبیعی و جنگ، حضور بانوان امدادگر در ساعات اولیه حادثه می‌تواند به ایجاد آرامش روانی و برقراری ارتباط بهتر با افراد آسیب‌دیده کمک کند.

رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر خاطرنشان کرد: در مواردی که شرایط عملیاتی اجازه دهد، ارائه خدمات امدادی به بانوان از سوی امدادگران زن می‌تواند با سهولت بیشتری انجام شود و پاسخ‌گویی به نیازهای آسیب‌دیدگان را بهبود بخشد.

بانوان؛ رکن تخصصی عملیات امدادونجات

محمودی با اشاره به فعالیت تیم‌های حمایت روانی و اجتماعی و دیگر گروه‌های عملیاتی بانوان گفت: تیم‌های سحر و تیم‌های عملیاتی بانوان در کنار یکدیگر نقش مهمی در پاسخ‌گویی به نیازهای آسیب‌دیدگان ایفا می‌کنند.

وی تأکید کرد: هدف‌گذاری سازمان امدادونجات این است که بانوان در تمام سطوح عملیاتی و در جایگاه یک رکن تخصصی، حضوری مؤثر و سازمان‌یافته داشته باشند و توسعه این ظرفیت در سراسر کشور ادامه پیدا کند.