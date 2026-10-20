کد خبر: 1386042
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تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۷
بين‌الملل » اخبار كلی

تاکید کرملین بر مذاکرات فوری با آمریکا درباره خلع سلاح هسته‌ای

3 سخنگوی کرملین گفت روسیه بار‌ها بر از سرگیری مذاکرات با آمریکا درباره مسائل ثبات راهبردی و خلع سلاح هسته‌ای تاکید کرده است.

جوان آنلاین: دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز سه‌شنبه در یک جلسه توجیهی عنوان کرد: روسیه بار‌ها در مورد لزوم از سرگیری گفت‌و‌گو در مورد مسائل ثبات راهبردی و خلع سلاح هسته‌ای رایزنی کرده است. ما به این موضوع متقاعد شده‌ایم، ما بار‌ها در سطوح مختلف در مورد این موضوع صحبت کرده‌ایم، ما بار‌ها درک خود را از لزوم از سرگیری فوری گفت‌و‌گو درباره خلع سلاح هسته‌ای تجدید و تایید کرده‌ایم.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش خبرگزاری تاس، سخنگوی کرملین در ادامه تاکید کرد: ین یک موضوع بسیار مهم است. ما در حال حاضر فاقد یک چارچوب قانونی در این زمینه هستیم. برای اولین بار در مدت زمان طولانی، جهان بدون آن چارچوب قانونی باقی مانده و این بسیار خطرناک است. ما باید مذاکرات را زودتر آغاز کنیم، زیرا در هر صورت مذاکرات به قدری پیچیده هستند که به‌طور قابل توجهی تمدید خواهند شد. این را می‌توان از هم اکنون پیش‌بینی کرد.

پسکوف خاطرنشان کرد: روسیه و ایالات متحده در بحث در مورد مسائل مربوط به ثبات راهبردی و خلع سلاح هسته‌ای قادر نخواهند بود خود را از پتانسیل هسته‌ای کشور‌های اروپایی جدا کنند.
دیدار رئیس‌جمهور روسیه با مذاکره‌کنندگان آمریکایی

سخنگوی کرملین ضمن ابراز امیدواری درباره امکان برگزاری جلسه‌ای بین ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و استیو ویتکاف و جارد کوشنر، مذاکره‌کنندگان آمریکایی در آینده نزدیک، گفت: جلسات پوتین با مذاکره‌کنندگان آمریکایی بسیار مهم، همیشه به موقع و معنادار هستند. ما به شما اطلاع خواهیم داد که جلسه چه زمانی و کجا برگزار خواهد شد.

وی افزود: ما برای تلاش‌های میانجیگری مذاکره‌کنندگان آمریکایی درباره بحران اوکراین ارزش زیادی قائلیم.

برچسب ها: دیمیتری پسکوف ، آمریکا ، خلع سلاح هسته ای
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