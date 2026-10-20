جنبش حماس اعلام کرد که تداوم حملات به نوار غزه نشان دهنده اصرار نخست وزیر رژیم صهیونیستی بر ادامه تجاوز و تضعیف آتش‌بس است.

جوان آنلاین: جنبش مقاومت اسلامی حماس روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که ادامه حملات و کشتار روزانه در حق غیرنظامیان در نوار غزه، نشان‌دهنده اصرار دولت بنیامین نتانیاهو بر ادامه تجاوز و تضعیف توافق آتش‌بس است.

به گزارش ایسنا، حماس در این بیانیه با اشاره به حملات ارتش رژیم صهیونیستی به غیرنظامیان بی‌دفاع در محله‌های مسکونی و چادر‌های آوارگان، تأکید کرد که این حملات همچنان به شهادت و مجروح شدن روزانه فلسطینیان، به‌ویژه کودکان، منجر می‌شود.

این جنبش، اقدامات مذکور را نقض آشکار و مکرر توافق آتش‌بس و بی‌اعتنایی به تلاش‌های میانجی‌گران و کشور‌های حامی این توافق دانست و اعلام کرد که تشدید حملات، بیانگر اصرار دولت بنیامین نتانیاهو بر ادامه تجاوز و نگه داشتن مردم فلسطین در معرض کشتار و خطر است.

حماس همچنین با اشاره به تشدید محاصره و جلوگیری از ورود کالا‌های اساسی به نوار غزه، هشدار داد که این اقدامات وضعیت انسانی در این منطقه را وخیم‌تر کرده است.

حماس در بیانیه خود عنوان کرده است که کاهش کمک‌ها در شرایطی که نیاز‌های انسانی رو به افزایش است، رنج خانواده‌های آواره را تشدید می‌کند و خطر گسترش ناامنی غذایی را افزایش می‌دهد.

حماس تأکید کرد که این جنایت‌ها و پیامد‌های انسانی آن، میانجی‌گران و کشور‌های ضامن توافق آتش‌بس را در برابر مسئولیت‌های سیاسی و انسانی خود قرار می‌دهد.

این جنبش از آنان خواست برای وادار کردن رژیم صهیونیستی به توقف حملات و پایبندی به توافق آتش‌بس، اقدام جدی انجام دهند، ورود کمک‌های بشردوستانه و کالا‌های اساسی را بدون هیچ‌گونه محدودیتی تضمین کنند و برای رفع محاصره تحمیل‌شده بر مردم فلسطین تلاش کنند.

حماس همچنین از سازمان ملل متحد و نهاد‌های بین‌المللی بشردوستانه خواست پاسخ‌گویی به نیاز‌های مردم غزه را ادامه دهند و آن را گسترش دهند، در برابر فشار‌ها و سیاست‌های طرف اسرائیلی تسلیم نشوند و برای رسیدگی فوری به پیامد‌های فاجعه‌بار جنگ اقدام کنند.