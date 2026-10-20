کلاهبرداری بزرگ در ارتش رژیم صهیونیستی

جوان آنلاین: شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی فاش کرد که ۲۱ صهیونیست به اتهام اختلاس میلیون شیکل از ارتش اسرائیل و کلاهبرداری دستگیر شده‌اند.

به گزارش تسنیم، براساس این گزارش، در پی یک تحقیقات محرمانه واحد «لاهاف ۴۳۳» پلیس رژیم صهیونیستی ۲۱ مظنون را در پرونده فساد مرتبط با بازرگانان و ارتش اسرائیل بازداشت کرد.

این رسانه عبری زبان تاکید کرد به اطلاعاتی دست یافته است که نشان می‌دهند بر اساس ظن موجود، مظنونان با روش‌های متقلبانه، میلیون‌ها شیکل از ارتش اختلاس کرده‌اند.

یکی از روش‌ها اعلام هزینه سوخت برای تجهیزات نظامی است در حالی که اتهامات مطرح‌شده علیه آنها شامل دریافت اموال از طریق تقلب، پول‌شویی و رشوه است.

تحقیقات واحد اجرای قانون اقتصادی وابسته به «لاهاف ۴۳۳»، با همکاری واحد مرکزی تحقیقات ویژه پلیس نظامی و چند نهاد دیگری رسمی اسرائیلی نشان داد که مظنونان، شامل شرکت‌های پیمانکاری ساختمانی و کارکنان رسمی، در جریان فعالیت‌هایی که طی جنگ در نوار غزه انجام شده بود، مرتکب کلاهبرداری مالی به ارزش میلیون‌ها شیکل شده‌اند.

تمامی بازداشت‌شدگان در مرحله بازجویی قرار دارند و قرار است اواخر امروز برای تمدید مدت بازداشت به دادگاه صلح در بئرالسبع و دادگاه نظامی در بیت‌لید منتقل شوند.