روزنامه «الاخبار» لبنان در گزارشی به بررسی تحرکات اخیر چهره‌ها و فعالان نزدیک به دولت موقت در سوریه پرداخت و از تلاش آنان برای هموار کردن مسیر «عادی‌سازی گرم» روابط با رژیم صهیونیستی از طریق رسانه‌های عبری‌زبان پرده برداشت.

جوان آنلاین: به نقل از عربی ۲۱، الاخبار در این باره نوشت که ظاهر شدن شخصیت‌های منتسب به قدرت جدید در سوریه در رسانه‌های عبری، دیگر پدیده جدیدی نیست و به‌نظر می‌رسد روند مشخصی برای گشودن در‌ها به‌سوی «عادی‌سازی گرم» در جریان است.

به گزارش ایرنا، این روزنامه خاطرنشان کرد که فعالان سوریِ نزدیک به کانون‌های قدرت، روایت پایان دادن به نفوذ ایران در سوریه را به‌عنوان دروازه‌ای برای پیشبرد روند عادی‌سازی روابط میان دمشق و رژیم صهیونیستی مطرح می‌کنند و این در حالی است که این رژیم همچنان به تجاوزات روزمره خود در جنوب سوریه، ایجاد پایگاه‌های نظامی و حمایت از جدایی‌طلبان در استان سویدا ادامه می‌دهد.

الاخبار افزود: در تازه‌ترین موارد حضور این فعالان، «دانی زاکین» تحلیلگر امور سیاسی و استراتژیک روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» مصاحبه‌ای با «فهد المصری» رئیس «حزب آزاد سوریه» انجام داد که خود را برای بازگشت به دمشق و چه‌بسا تصدی یک منصب دولتی در آنجا آماده می‌کند.

المصری در این مصاحبه، تشکیل یک دولت فراگیر در سوریه را به دستیابی به توافق با اسرائیل و حل‌وفصل مسأله سویدا مشروط کرد.

این روزنامه لبنانی همچنین به حضور «میساء قبانی» فعال سوری-آمریکایی و نایب‌رئیس هیات‌مدیره سازمان «گلوبال جاستیس» در شبکه عبری «مکان» اشاره کرد و نوشت که وی از رژیم صهیونیستی خواست سوریه را دشمن خود نداند و هرگونه توافق امنیتی را آغازگر صلح میان دو طرف برشمرد.

قبانی مدعی شد که حتی یک گلوله نیز از خاک سوریه به سمت اسرائیل شلیک نشده است و این فرض را مطرح کرد که رژیم صهیونیستی از پایان یافتن حضور ایران و حزب‌الله در «سوریه جدید» خرسند است.

به نوشته الاخبار، قبانی با خودداری از پاسخ مستقیم به موضع‌گیری افکار عمومی سوریه در قبال «صلح با اسرائیل»، موضوع را به سویدا محدود کرد و همچنین مطالبه دمشق مبنی بر خروج اشغالگران از مناطق تصرف‌شده پس از سقوط نظام بشار اسد به‌عنوان شرط هرگونه توافق آتی را نادیده گرفت که این امر باعث شد برخی از شهروندان سوریه سخنان وی را دعوت آشکار به عادی‌سازی روابط ارزیابی کنند، آن هم در شرایطی که رژیم صهیونیستی همچنان به کشتار مردم سوریه در مناطق جنوبی این کشور ادامه می‌دهد.

این روزنامه در پایان یادآور شد که حضور در رسانه‌های عبری تنها به مصاحبه‌ها محدود نمی‌شود، بلکه اقدامات دیگری را نیز در بر می‌گیرد که از جمله آن می‌توان به راه‌اندازی نسخه عبری پایگاه خبری «سیریا فوکس» توسط «غسان ابراهیم» روزنامه‌نگار سوری اشاره کرد.