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تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۲
جامعه » اخبار كلی

دادگاه‌های صلح تهران به دنبال افزایش سازش و کاهش ورودی پرونده‌ها

3 عملکرد ۱۲ مجتمع صلح تهران در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ با هدف افزایش سازش، کاهش ورودی پرونده‌ها و تسریع در رسیدگی‌های قضایی بررسی شد.

جوان آنلاین: نشست تخصصی رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران با سرپرستان مجتمع‌های صلح ۱۲گانه تهران بزرگ با حضور معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان تهران در امور صلح و شورای حل اختلاف، معاونین ستادی رئیس‌کل محاکم (در امور نظارت و ارزیابی، امور صلح و امور کیفری) و نمایندگان معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان برگزار شد.

به گزارش مهر، در این نشست تخصصی، عملکرد کمی و کیفی مجتمع‌های قضایی صلح تهران بزرگ در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت. همچنین راهکار‌ها و سیاست‌های اجرایی در خصوص افزایش نرخ صلح و سازش، توسعه رویکرد مصالحه در دعاوی و ارتقای دقت در ارجاع هوشمند پرونده‌ها به شعب دادگاه صلح مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و دستورات مقتضی جهت بهبود فرآیند‌های خدمت‌رسانی صادر شد.

رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در نشست تخصصی با سرپرستان مجتمع‌های صلح ۱۲گانه تهران بزرگ، با اشاره به رسالت خطیر این دادگاه‌ها در توسعه فرهنگ سازش تصریح کرد: دادگاه‌های صلح نماد بارز رویکرد تحولی دستگاه قضایی در حل‌وفصل ریشه‌ای اختلافات و کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی هستند و تمامی مدیران و قضات می‌بایست با تمام توان در مسیر ترویج فرهنگ صلح و سازش گام بردارند.

رئیس‌کل محاکم تهران: ارجاع هوشمند پرونده‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در تسریع رسیدگی‌ها و جلوگیری از اتلاف وقت مراجعان دارد

وی با تأکید بر لزوم ارتقای کیفی آمار مصالحه‌ها در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ افزود: ظرفیت شورا‌های حل اختلاف مستقر در مجتمع‌های صلح فرصتی بی‌نظیر برای پایان دادن به خصومت‌ها فراهم کرده است و انتظار می‌رود با بهره‌گیری از توان معتمدان و قضات مجرب، پرونده‌های قابل سازش با رویکردی ترمیمی و پیشگیرانه به نتیجه مطلوب منتهی شوند.

رئیس‌کل محاکم تهران در ادامه بر اهمیت راه‌اندازی و بهینه سازی سامانه‌های نوین تأکید کرد و گفت: ارجاع هوشمند پرونده‌ها از طریق زیرساخت‌های الکترونیک، علاوه بر توزیع متوازن بار کاری شعب و شفافیت در فرآیند دادرسی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تسریع رسیدگی‌ها و جلوگیری از اتلاف وقت مراجعان دارد که این مهم با جدیت توسط معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان رصد و پایش می‌شود.

وی تکریم ارباب‌رجوع و حفظ کرامت مراجعان را از اصول تغییرناپذیر در دادگاه‌های صلح دانست و خاطرنشان کرد: رفتار صمیمی، پاسخ‌گویی شفاف و تکریم واقعی شهروندان در کنار دقت در احقاق حق، از معیار‌های اصلی سنجش عملکرد مدیران و کارکنان است و انتظار می‌رود به نحو مطلوب پیگیری و انجام شود.

در پایان، رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی قضات و همکاران اداری مجتمع‌های صلح، بر استمرار بازدید‌های میدانی، رفع موانع اجرایی و ارزیابی مستمر عملکرد شعب تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که با همت همکاران، شاهد ارتقای بیش‌ازپیش شاخص‌های صلح و سازش در پایتخت باشیم.

این نشست در فضایی صمیمی و تعاملی برگزار شد و اعضای جلسه ضمن طرح دیدگاه‌ها و بیان مسائل و چالش‌های پیش‌رو، به بحث و تبادل نظر درباره راهکار‌های افزایش صلح و سازش، بهبود فرآیند ارجاع هوشمند پرونده‌ها و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مراجعان پرداختند.

برچسب ها: شورای حل اختلاف ، دستگاه قضایی ، تهران
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