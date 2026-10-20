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تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۸
ورزش » ساير

نهمین طلای ایران در بازی‌های پاراآسیایی/ تعداد مدال‌ها به ۳۷ رسید

بازی‌های پاراآسیایی در ادامه بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن، نماینده پاراتکواندو به نهمین مدال طلای کاروان ایران دست یافت. تعداد مدال‌های کاروان ایران هم به عدد ۳۷ رسید.

جوان آنلاین: امیرمحمد حقیقت شناس کلاس K۴۴ در رشته پاراتکواندو حریف ژاپنی را شکست داد و به مدال طلا رسید. این نهمین مدال طلای کاروان ایران در بازی‌های پاراآسیایی بود.

به گزارش ایسنا، همچنین زهرا رحیمی در کلاس K۴۴ رقابت‌های تکواندو ‌بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ مقابل یوجیه لی از چین، دیدار نهایی را برگزار کرد که شکست خورد و صاحب مدال نقره شد.

۳ مدال ظریف‌پور، جهان‌آبادی و مطلبی در پاراشنا

 در ادامه بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن و در فینال شنای ۵۰ متر آزاد مردان کلاس‌ S۹ نمایندگان ایران به مصاف حریفانشان رفتند و موفق به کسب مدال‌های نقره و برنز شدند.

ابوالفضل ظریف‌پور، علی مطلبی و ابوالفضل ملک اولادی به رقابت با ۵ شناگر دیگر از کشورهای چین، عراق، ژاپن، ازبکستان و تایلند پرداختند که ظریف‌پور با زمان ۲۵:۷۹ به مدال نقره رسید، مطلبی با زمان ۲۶:۱۸ مدال برنز را از آن خود کرد و ملک اولادی هم با زمان ۲۸:۱۳ با قرار گرفتن در رده هشتم به کار خود پایان داد.

مدال طلای این ماده به شناگر چینی با زمان ۲۵:۵۷ و شکستن رکورد بازی‌ها رسید.

همچنین محمدحسین کریمی جهان آبادی، نماینده ایران در فینال مسابقات ۱۰۰ متر قورباغه مردان کلاس SB۱۲ به مصاف حریفانش رفت و با کسب عنوان سومی به مدال برنز دست یافت. او با ۷ شناگر دیگر از کشورهای هنگ‌کنگ، قزاقستان، سنگاپور، هند، قطر و ژاپن به رقابت پرداخت و در پایان با زمان ۱:۱۳:۴۷ و قرار گرفتن در رده سوم به مدال برنز دست یافت.

شناگران ژاپنی و قطری مدال‌های طلا و نقره را از آن خود کردند.

نقره هاجر صفرزاده و آتنا محمدی در پارادوومیدانی

همچنین هاجر صفرزاده در مسابقات دوی ۲۰۰ متر در دوی ۲۰۰ متر کلاس T۱۲ به مدال نقره دست پیدا کرد. او در این ماده در رقابت با سه ورزشکار دیگر با ثبت زمان ۲۵.۲ به مدال نقره رسید.

همچنین آتنا محمدی در پرتاب وزنه بانوان کلاس F۳۳ با پرتاب ۶.۵۸ به مدال نقره این بازی‌ها دست پیدا کرد.

بتول جهانگیری دیگر نماینده ایران هم در این رقابت‌ها با ثبت رکورد ۶.۴۴ متر  در رده چهارم این رقابت‌ها قرار گرفت.

۵ مدال نقره و برنز دیگر دوومیدانی‌کاران ایران

علی الفت نیا در پرش طول کلاس T۳۷/T۳۸، با رکورد ۶.۱۳ متر و کسب امتیاز ۸۹۶، به مدال نقره رسید.

رضا حاتمی در فینال مسابقات دوی ۱۰۰ متر کلاس T۳۸ پارادوومیدانی با ثبت زمان ۱۱.۷۲ به مدال برنز دست پیدا کرد.

علیرضا مختاری در مسابقات پرتاب دیسک کلاس F۵۱ / F۵۲ / F۵۳ با حریفانی از  هند، چین تایپه، قزاقستان، عربستان و بحرین رقابت کرد و با پرتاب ۲۰.۲۰ متر و کسب امتیاز ۷۴۹، به مدال برنز دست یافت.

همچنین زینب مرادی در مسابقات پرتاب نیزه بانوان در کلاس F۵۵/F۵۶ با رکورد ۲۲.۹۶ متر به مدال نقره رسید.

هاشمیه متقیان دیگر ملی‌پوش ایران با رکورد ۲۲.۹۴ متر به مدال برنز دست یافت.

تاکنون ایران در بازی‌های پاراآسیایی صاحب ۹ مدال طلا، ۱۲ نقره و ۱۶ برنز شده است.

برچسب ها: بازی‌های پاراآسیایی ، پاراآسیایی ناگویا ، مدال طلا ، ژاپن
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