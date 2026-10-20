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تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۸
بين‌الملل » اخبار كلی

ورشکستگی اقتصادی و افول چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان در جنگ یمن 

عربستان عمق شکست عربستان سعودی در جنگ یمن باعث کسری بودجه ۷۴ میلیارد دلاری و ورشکستگی اقتصادی عربستان و افول چشم انداز ۲۰۳۰ شده است. 

جوان آنلاین: طی هفته‌های اخیر تأسیسات اقتصادی و شریان‌های حیاتی عربستان سعودی در پی تشدید تنش نظامی‌ در یمن در معرض حملات موشکی و فرسایش قرار گرفته‌ است. در همین رابطه تأسیسات «آرامکو» در مناطق مختلف عربستان و همچنین فرودگاه بین المللی ریاض در قالب معادله «محاصره در برابر محاصره» و «تنش در برابر تنش» هدف حملات موشکی متعدد نیروهای مسلح یمن قرار گرفته است.

ناصر قندیل، مدیر روزنامه «البناء» لبنان و تحلیلگر مسائل سیاسی معتقد است که دشمن سعودی در پی تشدید تنش در یمن، تأسیسات آرامکو را بیش از پیش در معرض حمله قرار داده است.

وی در گفتگو با «المسیره»، به مقاله توماس فریدمان، نویسنده آمریکایی در روزنامه «نیویورک تایمز» استناد کرد که در آن خواستار بازنگری در محاسبات ریاض، در پی ناامیدی از حمایت آمریکا شد.

قندیل معادله رویارویی را بر پایه دو اصل جنگ زمینی و بازدارندگی آتش دانسته و افزود که عربستان به دلیل فرسایش ذخایر موشک‌های رهگیر هوایی و کاهش توانایی‌اش در تأمین امنیت تأسیسات حیاتی پراکنده در سراسر این کشور، با بن‌بستی راهبردی روبه‌روست، ولی در مقابل، توانمندی‌های موشکی یمن رشد کرده و از سامانه‌های پدافندی فراتر رفته است.

قندیل: موازنه قوا تغییر کرده است

قندیل زمین‌گیر شدن نیروهای تحت حمایت عربستان در درگیری های زمینی را گواهی بر تغییر موازنه قوا می‌داند و تاکید می کند که منافع عربستان در پایان دادن به دخالت خود در یمن، توقف تجاوز به حاکمیت و ثروت‌های آن و بستن فرودگاه‌ها و بنادرش نهفته است.

از سوی دیگر، عماد عکوش، کارشناس اقتصادی، معتقد است که دشمن سعودی در پی تحولات امنیتی، با بازتاب‌های اقتصادی فزاینده‌ای مواجه است؛ فرودگاه‌های این کشور بسته شده و لغو پروازها طی یک هفته از مرز ۴۰ درصد فراتر رفته است. فرودگاه ریاض پذیرای حدود ۱۳۴ هواپیما بود که بیشتر آن‌ها به خارج از ریاض و عربستان منتقل شدند.

عکوش: گردشگری و چشم انداز ۲۰۳۰؛ بزرگترین خسارت های ریاض

عکوش در گفتگوی خود تصریح کرد که بخش گردشگری و خدمات بیشترین خسارت‌ها را از این جنگ دیده‌اند؛ زیرا جریان ورود گردشگران و حجاج کاهش یافته است. همچنین ارزیابی مجدد ریسک‌ها در اقتصاد سعودی با رسیدن حملات به فرودگاه‌ها و سایر تأسیسات حمل و نقل، هزینه‌های عمومی بیمه را بالا برده است.

عکوش همچنین درباره بازتاب این تحولات بر اهداف «چشم‌انداز ۲۰۳۰» عربستان هشدار می‌دهد که هدف آن تنوع‌بخشی به اقتصاد و کاهش اتکا به نفت گزارش شده بود.

وی یادآورشد که کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری و افزایش سطوح ریسک از برجسته‌ترین چالش‌های پیش روی ریاض در این مسیر است و استمرار تهدیدات امنیتی ممکن است فشارها بر بخش‌های غیرنفتی را تشدید کرده و هزینه‌های عملیاتی، بیمه و حفاظت را افزایش دهد.

کسری بودجه ۷۴ میلیارد دلاری در ثروتمندترین کشور عربی

صندوق بین‌المللی پول در همین رابطه با پیش‌بینی رکود بین ۳.۳ تا ۳.۶ درصد در تولید ناخالص داخلی واقعی عربستان در پی تشدید عملیات نظامی، معتقد است که سیستم اقتصادی این کشور در کانون خطر قرار دارد.

این گزارش‌ها نشان می‌دهد که تشدید عملیات یمن، شکاف بودجه عمومی رژیم سعودی را عمیق‌تر کرده و کسری بودجه بی سابقه ای را به میزان ۲۷۷ میلیارد ریال (معادل ۷۴ میلیارد دلار) به ثبت رسانده است که به ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور می رسد.

۸۰ درصد پروازهای عربستان مختل شده است

در همین رابطه، رشید الحداد، کارشناس اقتصادی، می‌گوید که بخش حمل‌ونقل هوایی ارتباط تنگاتنگی با گردشگری، خدمات و سرمایه‌گذاری دارد.

وی به اهمیت راهبردی فرودگاه‌های «ملک خالد» در ریاض، «ملک عبدالعزیز» و «دمام» به‌عنوان دروازه‌های اصلی ترافیک هوایی بین‌المللی اشاره کرده و توضیح می‌دهد که این فرودگاه‌ها بیش از ۸۰ درصد از کل ترافیک هوایی میان فرودگاه‌های عربستان را که تعدادشان بین ۱۷ تا ۱۸ فرودگاه است، به خود اختصاص داده‌اند.

برچسب ها: عربستان ، یمن ، جنگ یمن
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