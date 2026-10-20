ایران به دنبال دفاع از عنوان قهرمانی است

محمد طلایی کارشناس کشتی آزاد:

کسب عنوان قهرمانی کار ساده‌ای نیست، اما تکرار قهرمانی بی‌شک آزمونی دشوارتر است. خصوصاً در کشتی آزاد که فاصله مدعیان گاه آنقدر کم است که کوچک‌ترین غفلت یا بدبیاری می‌تواند سرنوشت یک مبارزه و چه بسا جایگاه یک تیم در جدول را دستخوش تغییرکند. حال اگر به این شرایط، بازگشت روزها، یکی از مدعیان همیشگی و رقبای جدی ایران را هم اضافه کنیم، مسیر دست‌یابی دوباره به جام‌قهرمانی به مراتب سخت‌تر هم می‌شود. باوجود این، اما دفاع از عنوان قهرمانی برای تیم ملی کشتی آزاد ایران دور از دسترس و نشدنی نیست. البته به شرط آنکه اوضاع در روز مسابقه تماماً بروفق مراد باشد. یعنی کشتی گیران هم سر وزن و سرحال باشند، هم به لحاظ بدنی و روحی روانی در شرایط خوبی باشند و هم روزشان باشد. چراکه کافی است یکی از این موارد را کم داشته باشند تا روز سختی را روی تشک و برابر حریف تجربه کند.

یکی از مهم‌ترین مسائل قبل از این‌چنین مسابقاتی حفظ شرایط روحی، روانی کشتی‌گیران است. هرگونه تنشی می‌تواند به معنای آب ریختن به آسیاب دشمن باشد. خصوصاً برخی حریفان، چون امریکا کار خود را قبل از رفتن روی تشک آغاز می‌کنند. برای نمونه این روز‌ها برخی کارشناسان و سایت‌های تخصصی کشتی در آمریکا از رحمان عموزاد به عنوان خطرناک‌ترین کشتی‌گیران وزن ۶۵ کیلوگرم یاد می‌کنند. آنها عادت دارند قبل از مسابقات روی یک مسئله زوم کرده و آنقدر بدان بپردازند که به لحاظ روحی روانی حریف را تحت‌تأثیر قرار دهند. به همین دلیل اگرچه رحمان یکی از بهترین‌های وزن خود است، اما نباید هیچ توجهی به نظرات امریکایی‌ها داشته باشد تا بتواند تمام تمرکز خود را روی کارش بگذارد.

البته وزن ۶۵ کیلوگرم تنها وزنی نیست که این روز‌ها مورد توجه قرار گرفته است. وزن ۹۷ کیلوگرم هم باتوجه به حضور نفراتی، چون عبدالرشید سعید‌الله یف، احمد تاج الدینوف و کایل اسنایدر در کنار نام حسن یزادنی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. خصوصاً که باتوجه به بازگشت یزدانی پس از جراحی و غیبت در مسابقات. اما مسئله این است که حسن یزدانی خودش به تنهایی یک تیم است. او خوب می‌داند که در چه مسیری قرار دارد و اگر مطمئن نبود که می‌تواند از عهده این آزمون برآید، پا پیش نمی‌گذاشت. یزدانی یک وزنه روحی روانی برای کل تیم نیز هست. یکی از مدعیان اصلی وزن ۹۷ کیلوگرم که بی‌شک باید برای رسیدن به موفقیت از یک چالش سخت عبور کند. اما صرفاً همان روز می‌توان در خصوص او نظر داد. خیلی مهم است که روز مسابقه، به لحاظ روحی روانی و بدنی در چه شرایطی باشد و اصلاً روزش باشد یا نه. اما بدون شک او با هدف کسب بهترین نتیجه برای ایران است که راهی قزاقستان می‌شود.

دیگر وزن حائز اهمیت ۸۶ کیلوگرم است. جایی که کامران قاسمپور باتجربه باید با رقبای سرسختی، چون کادیل دیک، ارسنی ژیوئف و ماگومد رمضانوف سرشاخ شود. البته این چیز عادی است. هر چند سال یک‌بار در یک وزن با ترافیک مهره‌های سرشناس مواجه می‌شویم. قاسمپور با سابقه قهرمانی جهان در وزن ۹۲ کیلوگرم و برنز جهانی در ۸۶ کیلوگرم، یکی از امید‌ها و شانس‌های ایران در این وزن است که اگر روز مسابقه سر وزن رسیده باشد می‌تواند کشتی‌های خوبی بگیرد. البته ایران در دیگر وزن‌ها نیز مدعی است. در سبک‌وزن‌ها بیشتر با ژاپن چالش دارد و در سایر وزن‌ها نیز با روسیه و امریکا. اما بدون شک با هدف دفاع از عنوان قهرمانی راهی قزاقستان می‌شود و امیدواریم که با موفقیت این مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان را به پایان ببرد.

فرنگی‌کاران توان تکرار قهرمانی را دارند

حسام‌الدین جعفری کارشناس کشتی فرنگی:

تکرار قهرمان در مسابقات جهانی سخت و دشوار است. نه، چون این دوره شاهد بازگشت روس‌ها هستیم زیرا دفاع از عنوان قهرمانی جهان صرفاً وابسته به تکرار طلا‌های دور قبل نیست. در واقع تیمی می‌تواند جایگاهش را حفظ کند که در اوزان مختلف هم توانایی پیروزی در کشتی را داشته باشد و هم از فرصت امتیاز‌گیری به بهترین شکل ممکن بهره ببرد.

رنگرز مربی قابلی است که تیمی قابل اعتماد ساخته که شخصاً بدان اعتقاد دارم اما، برای ارزیابی شانس قهرمانی باید به شرایط هروزن جداگانه نگاه کرد. تجربه جهانی، توانایی اجرایی فن در شرایط پرفشار و صد البته مدیریت لحظات پایانی از عوامل حائز اهمیتی هستند که در مسابقات بزرگی، چون قهرمانی جهان قزاقستان تفاوت ایجاد می‌کند.

کشتی فرنگی ایران چه در زاگرب (با دست یابی به عنوان قهرمانی به واسطه کسب ۳ طلا، ۲ نقره و ۲ برنز) و چه بعد از آن نشان داده از ظرفیت بالایی برای رقابت در سطح اول جهان برخودار است. مهم‌ترین عامل موفقیت این تیم برنامه‌ریزی صحیح بوده، مورد حائز اهمیتی که اگر در قزاقستان هم رعایت شود می‌تواند با موفقیتی دیگر همراه باشد. در کشتی صرف داشتن استعداد و توانایی فنی نیست که می‌توانید به عنوان‌های قابل توجه دست یابید. کشتی‌گیر باید به برنامه‌ای که برایش در نظر گرفته شده پایبند باشد. خواب به‌موقع، استراحت، ریکاوری و اجرای دستورات مربیان، همه در نتیجه نهایی تأثیر دارند. کشتی‌گیری که شب تا دیروقت بیدار بماند و صبح با خستگی سر تمرین حاضر شود، نمی‌تواند انتظار داشته باشد در بالاترین سطح موفق شود.

تنها مسئله‌ای که در ترکیب این دوره وجود دارد، در وزن ۱۳۰ کیلوگرم است. وزنی که در دوره قبل امین میرزازاده حضور داشت و این مرتبه فردین هدایتی. البته که هدایتی هم جوان خوبی است و ناشناخته برای حریفان، اما فکر میرزازاده در شرایط خوبی با هدایتی سرشاخ نشد. تجربه جهانی و المپیکی میرزازاده می‌توانست وزن ۱۳۰ کیلوگرم را به نقطه اتکای محکم‌تری برای ایران تبدیل کند، اما تصمیم‌گیری با سرمربی است. بازگشت روسیه مسئله‌ای است که این روز‌ها زیاد بدان پرداخت می‌شود. بی‌شک روسیه تیم خوبی است و کشتی‌گیران قدری دارد، اما تیمی که به دنبال تکرار قهرمانی است اصلاً نباید به این مسائل بیندیشد. کشتی‌گیران صرفاً باید به پیروزی بیندیشند و بیرون آمدن به عنوان برنده از روی تشک. ایران روسیه را با تمام کارشکنی‌هایش در جام‌جهانی و خانه خودش نیز شکسته داده است. پس دلیلی ندارد که بیش از اندازه به این تیم بیندیشیم. کشتی‌گیران به هیچ عنوان نباید ذهن خود را درگیر نام رقبا کرده و قبل از رفتن روی تشک برای خود درگیری ذهنی ایجاد کنند. ایران کشتی‌گیران قهاری دارد که هرکدام وزنه‌ای سنگین برای تیم هستند. نفراتی، چون ساروی در وزن ۹۷ کیلوگرم که می‌رود برای تکرار طلای خود در قزاقستان. ساروی حریفان سرسختی، چون آرتور سارگسیان، کریل ماسکویچ و گابریل روسیلو را پیش رو دارد، اما او را به عنوان یک کشتی گیر پرتلاش می‌شناسیم. ساروی تا لحظه آخر می‌جنگد و کافی است در کنار استفاده از تجربه، قدرت و استقامت، یک‌گوشش به داور باشد و گوش دیگرش به مربیانی که او را کوچ می‌کنند تا بتواند به عنوان برنده از تشک خارج شود. صد البته که در کنار او، سعید اسماعیلی و غلامرضا فرخی نیز به دنبال تکرار طلا هستند و مهمدی، پیام احمدی، کشتکار و دانیال سهرابی نیز درپی ارتقا مدال‌هایی که در زاگرب کسب کرده بودند. اما برای رسیدن به این موفقیت تا ثانیه‌های پایانی باید بجنگند تا اتفاقات تلخ دور قبل برایشان تکرار نشود.

تیم ملی کشتی فرنگی ایران توان تکرار عنوان قهرمانی را دارد، اما برای رسیدن به این مهم باید توجه ویژه‌ای به برنامه‌ریزی درست و مدیریت لحظات داشته باشد.