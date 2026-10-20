کد خبر: 1385953
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تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
ورزش » ساير
کار سخت ایران مقابل ۲ رقیب سنتی

روسیه و آمریکا با قدرت می‌آیند

 فریدون حسن

جوان آنلاین: رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان امسال حال‌و‌هوایی متفاوت‌تر از سال‌های قبل خواهد داشت. حضور پرقدرت دو رقیب سنتی کشتی ایران یعنی روسیه و امریکا در این مسابقات باعث شده تا دفاع از عنوان قهرمانی برای هر دو تیم آزادو فرنگی ایران سخت‌تر از قبل باشد. 
هر چند طی سال‌های گذشته رقبای جدیدی مانند ژاپن، آذربایجان و ازبکستان برای کشتی ایران در جهان و آسیا پیدا شده اندو بار‌ها کشتی گیران ایران را در مسابقات مختلف به چالش کشیده‌اند، اما داستان دو رقیب سنتی کشتی ایران یعنی روسیه و امریکا کاملاً متفاوت است چراکه این دو رقیب همیشه داعیه قهرمانی داشته و دارند. بنا به نظر کارشناسان کشتی جهان علاوه بر ایران به عنوان مدافع عنوان قهرمانی امریکا همچنان یکی از جدی‌ترین مدعیان قهرمانی است و روسیه نیز پس از برداشته شدن محدودیت‌ها، بار دیگر با نام، پرچم و سرود رسمی خود در رقابت‌های جهانی حاضر خواهد شد؛ اتفاقی که بدون شک باعث شده تا روس‌ها انگیزه زیادی داشته باشند. اتحادیه جهانی کشتی در اردیبهشت امسال اعلام کرد کشتی‌گیران روسیه و بلاروس بدون محدودیت و با پرچم رسمی کشورشان در تمام رده‌های سنی، از جمله بزرگسالان، به مسابقات بازمی‌گردند. به همین دلیل، مسابقات جهانی پیش رو را نمی‌توان صرفاً رقابتی میان ایران و چند تیم دیگر دانست. این بار تقریباً تمام قدرت‌های اصلی کشتی دنیا با انگیزه‌ای ویژه وارد میدان می‌شوند؛ ایران برای دفاع از عنوان قهرمانی، امریکا برای بازپس‌گیری جایگاه نخست و روسیه برای نشان دادن قدرتی که سال‌ها یکی از ستون‌های اصلی کشتی جهان بوده است. صرف نظر از اینکه روسیه و امریکا همواره رقبای اصلی ایران بوده‌اند، اما با توجه به شرایط خاص کشورمان نوع آماده‌سازی این دو رقیب قدرتمند حالا باعث تفاوت آشکار آنها با ایران شده است. کشتی‌گیران امریکایی و روسی در ماه‌های منتهی به مسابقات جهانی، تنها به تمرین و اردو اکتفا نکرده‌اند و بار‌ها در رقابت‌های مختلف، از جمله لیگ‌های حرفه‌ای روی تشک رفته‌اند. این مسابقات شاید از نظر اعتبار هم‌سطح جهانی نباشند، اما یک مزیت بسیار مهم دارند؛ از جمله اینکه کشتی‌گیر را وارد شرایط واقعی مبارزه می‌کنند. شرایطی که هیچ تمرینی حتی سخت‌ترین تمرینات اردو نمی‌تواند دقیقاً آن را بازسازی کند. همین مسئله باعث شده تا آنها با آمادگی ذهنی و بدنی بالاتری مقابل کشتی‌گیران کشورمان حاضر شوند و این کار دفاع از عنوان قهرمانی را به مراتب سخت‌تر از قبل می‌کند. فدراسیون کشتی با توجه به مشکلات موجود علاوه بر تمرینات پرفشار و اردو‌های سنگین برای ملی پوشان برای عقب نماندن کشتی گیران از شرایط مسابقات برنامه شبیه‌سازی را برای آنها در نظر گرفت برنامه‌ای که در سالن هفتم تیر اجرا شد. در این برنامه کشتی‌گیر روبه‌روی هم‌تیمی یا حریفی قرار می‌گیرد که سبک کشتی‌اش را می‌شناسد و سال‌ها در اردو کنار او تمرین کرده است. البته به اذعان کارشناسان در مسابقات جهانی همه چیز متفاوت است. تنش واقعی مسابقه زمانی شکل می‌گیرد که بدن کشتی‌گیر با بدن یک رقیب خارجی درگیر شود؛ رقیبی که نه هم‌اردویی اوست، نه سبک کشتی‌اش کاملاً شناخته شده و نه قرار است فردا دوباره کنار او تمرین کند. همین تن به تن شدن با حریفان واقعی یکی از مهم‌ترین بخش‌های آماده‌سازی برای مسابقات جهانی است. امریکا و روسیه در ماه‌های اخیر این تجربه را بار‌ها به دست آورده‌اند و ایران امیدوار است تمرینات سنگین و مسابقات شبیه‌سازی‌شده بتواند بخشی از این فاصله را جبران کند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: کشتی ، قهرمانی ، مسابقات
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