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تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
ورزش » ساير
از فرنگی تا آزاد، مسیر کشتی‌گیران در جهانی قزاقستان سخت است

مأموریت بزرگ ستاره‌ها در «آستانه»

مأموریت بزرگ ستاره‌ها در «آستانه» دفاع از اعتبار کشتی ایران در آوردگاه جهانی هدف بزرگی است که فرنگی‌کاران و آزادکاران کشورمان آن را نشانه رفتند و برای انجام این مأموریت کشتی‌گیران و مربیان تیم‌ملی متحدتر از همیشه به جنگ رقبا خواهند‌رفت
شیوا نوروزی 

جوان آنلاین: دفاع از اعتبار کشتی ایران در آوردگاه جهانی هدف بزرگی است که فرنگی‌کاران و آزادکاران کشورمان آن را نشانه رفتند و برای انجام این مأموریت کشتی‌گیران و مربیان تیم‌ملی متحدتر از همیشه به جنگ رقبا خواهند‌رفت. مسابقات کشتی قهرمانی جهان ۲۰۲۶ به میزبانی شهر آستانه قزاقستان برگزار می‌شود و از روز شنبه فرنگی‌کاران کشورمان روی تشک می‌روند و پس از آنها نوبت آزادکاران است که با حریفان‌شان سرشاخ شوند. شرایط خاص منطقه باعث شد تا میزبانی از منامه بحرین گرفته شود و قزاقستان این مسئولیت را برعهده بگیرد. در دنیای ورزش آوازه شهرت کشتی ایران را همه شنیده و در تورنمنت‌های بزرگ هنرنمایی و جادوگری کشتی‌گیران ما را دیده‌اند. جهانی ۲۰۲۶ عرصه دیگری است برای ورزش اول کشور تا دوباره قدرت‌نمایی کند و لرزه بر اندام مدعیان بیندازد. 

ویترین افتخارات

تعداد مدال‌های به دست آمده در مسابقات جهانی ازسوی کشتی‌گیران ایرانی، ویترین افتخارات این رشته را پر کرده است. باتوجه به قهرمانی هر دو تیم فرنگی و آزاد‌مان در دوره گذشته، انتظارات از شاگردان حسن رنگرز و پژمان درستکار بالاست و همه منتظر دفاع از عنوان قهرمانی هستند. در مسابقات جهانی زاگرب ۲۰۲۵ هر دو عنوان قهرمانی از آن تیم‌ملی کشورمان شد؛ چهارطلا، دونقره و دوبرنز را فرنگی‌کاران به ارمغان آوردند و دوطلا، دونقره و سه‌برنز هم از آن آزادکاران شد. فرنگی‌کاران تاکنون دوبار آقایی در جهان را تجربه کرده‌اند؛ مسابقات جهانی ۲۰۱۴ و ۲۰۲۵. نایب‌قهرمانی جهان نیز سه‌بار از آن ایران شده و دوعنوان سومی نیز در کارنامه کشتی فرنگی کشورمان به چشم می‌خورد. از ۶۵ مدال جهانی که نصیب فرنگی‌کاران ایران شده ۲۲ مدال طلا بوده و ۱۲ نقره و ۳۱ برنز نیز به ارمغان آمده است. 

تیم‌ملی کشتی آزاد درحالی دوره گذشته قهرمانی جهان را جشن گرفت که پیش از آن دو مقام سومی (۲۰۱۹ و ۲۰۲۱) و سه عنوان نایب‌قهرمانی (۲۰۲۲، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴) را به دست آورده بود. حاصل هفت‌عنوان قهرمانی، ۱۰ نایب‌قهرمانی و ۱۴ سومی آزاکاران ما در ادوار پیشین مسابقات قهرمانی جهان کسب ۱۶۸ مدال رنگارنگ بوده است. 

فرنگی‌کاران مصمم

در میان ملی‌پوشان فرنگی برخی چهره‌ها هم تجربه حضور در میدان جهانی را دارند و هم مدال این مسابقات را به گردن انداخته‌اند. پیام احمدی فرنگی‌کار ۵۵ کیلوگرم درحالی باید آماده رویارویی با حریفانی از جمله الدانیز عزیزلی از آذربایجان با سه‌طلای جهان و لولوا (گرجستانی) و سفرشائف (روس) شود که خودش دوره قبل نایب‌قهرمان جهان شد و مدال نقره گرفت. نماینده ۶۰ کیلوگرم ایران علی احمدی‌وفاست که در جهانی زاگرب ۲۰۲۵ خیلی زود از رقابت‌ها حذف شد، اما احمدی‌وفا طلای امید‌های جهان و برنز آسیا را در کارنامه دارد. محمد کشتکار هم که تجربه کسب مدال برنز جهانی را داشته امسال نیز در وزن ۶۳ کیلوگرم روی تشک خواهد رفت. قهرمان جهان در سال ۲۰۲۵ رقبای سرسختی در وزن ۶۷ کیلوگرم دارد؛ سعید اسماعیلی هم قهرمانی جهان شده و هم المپیک ولی اسلاویک گالستیان از ارمنستان، حسرت جعفرف از آذربایجان، لوئیس اورتا از کوبا و خالماخانوف از ازبکستان رقبایش هستند. دانیال سهرابی برای درخشش در جهانی ۲۰۲۶ نباید هیچ حریفی را دست‌کم بگیرد. به‌غیر از سهرابی، دو عنوان دیگر هم در وزن ۷۲ کیلوگرم حضور دارند. اولوی غنی‌زاد آذربایجانی سال گذشته طلای جهان را گرفت درحالی که سهرابی به مدال برنز رسید. همچین پرویز نصیبوف اوکراینی نایب‌قهرمان المپیک نیز برای گرفتن مدال به آستانه آمده است. 

علی اوسکو برای رسیدن به دوبنده تیم‌ملی تلاش زیادی کرد و حالا او برای اولین‌بار نماینده ۷۷ کیلوگرم کشتی فرنگی کشورمان در مسابقات جهانی است. وزنی‌که مالخاس آمویان ارمنستانی قهرمان دوره گذشته در آن حضور دارد و علاوه‌بر او ابراهیم غانم (فرانسه)، روبرت فریتش (مجارستان) و علی ارسلان (صربستان) هم به دنبال مدال‌آوری هستند. 

در چهار وزن آخر انتظار‌ها برای قهرمانی و تصاحب مدال طلای جهان بیشتر است. غلام‌رضا فرخی، دارنده طلای ۲۰۲۵، امسال نیز در وزن ۸۲ کیلوگرم کشتی می‌گیرد و رقبایی، چون قربانوف آذربایجانی، کودریچ کرووات، بولگوادزه گرجستانی و محموداف قرقیزستانی پیش‌رو دارد. علیرضا مهمدی اخیراً قهرمان امید‌های جهان شد و مدال نقره ۲۰۲۵ را هم در کارنامه دارد. مهمدی اگر درخشش را در آستانه تکرار کند، خوشرنگ‌ترین مدال ۸۷ کیلوگرم جهان را به چنگ می‌آورد. محمدهادی ساوری و امین میرزازاده سال گذشته طلای ۹۷ کیلوگرم را به گردن آویخت. میرزازاده قهرمان المپیک پاریس برای تکرار قهرمانی جهان کار آسانی ندارد. نفراتی، چون کریل ماسکویچ بلاروسی، گابریل روسیلو کوبایی و سارگسیان روس هم مدال‌های این وزن را می‌خواهند. فردین هدایتی در این دوره نماینده سنگین‌وزن کشتی فرنگی ماست. در این وزن سرگئی سمنوف روس با یک طلای جهان و برنز المپیک و همچنین رضا کایالپ ترکیه‌ایی با ۱۲ مدال جهانی و المپیک مهم‌ترین رقبای هدایتی به‌شمار می‌روند. 

هیجان آزاد

همه شاگردان پژمان درستکار مهیای میدان جهانی هستند از سبک‌وزن گرفته تا سنگین‌وزن. همگی برای سرشاخ شدن با رقبای سرسخت خود آماده‌اند. میلاد ولی‌زاده، قهرمان سبک‌وزن ایران در آسیا، به قزاقستان آمده تا ناکامی دوره قبل در ۵۷ کیلوگرم را جبران کند. اسپنسر لی امریکایی نایب‌قهرمان المپیک و سون‌هان از کره‌شمالی (قهرمان جهان) روی طلای این وزن حساب کرده‌اند. در ۶۱ کیلوگرم امیدمان به احمد محمد‌نژاد جوان است تا مدال نقره جهانی دوره گذشته خود را به طلا تبدیل کند. اوگویف روس و آکاروف آلبانیایی هر دو قهرمانی جهان را در کارنامه دارند و نفراتی، چون هاروتیونیان ارمنستانی، نوروزوف آذربایجانی و هاسگاوا ژاپنی هم برای مدال می‌جنگند. 

رحمان عموزاد دوطلای جهانی را تصاحب کرده و در این دوره نیز در وزن ۶۵ کیلوگرم برای هت‌تریک طلا نقشه کشیده است. از بین ۳۳ کشتی‌گیر حاضر در این وزن، علاوه‌بر عموزاد، ماگمدوف روس، شمیل ممدوف بلغار و سوجیت کالکال هندی هم جز مدعیان محسوب می‌شوند. از آخرین مدال جهانی ایران در وزن ۷۰ کیلوگرم کشتی آزاد سه‌سال می‌گذرد. در جهانی بلگراد ۲۰۲۳ امیرمحمد یزدانی نایب‌قهرمان شد و حالا سینا خلیلی برای مدال‌آوری در این وزن خیز برداشته است. رقبای او از جمله موساکائف مجارستانی، آکماتالیف قرقیز، رترفورد امریکایی و ابراگیموف روس همگی‌عنوان‌دار هستند. امیرمحمد یزدانی یک وزن بالاتر آمده و با داشتن دونقره جهانی این بار برای مدال‌آوری در وزن ۷۴ کیلو می‌جنگد. 

محمد نخودی از وقتی نماینده ایران در وزن ۷۹ کیلوگرم شد هر سال در مسابقات جهانی روی سکو رفت. بعد از کسب سه نقره و دوبرنز، امیدوار به طلسم‌شکنی و رسیدن به مدال طلاست. لوی هاینس، امساعیل خانیف، کیوان غره‌داغی و کادیماگومدوف اصلی‌ترین رقبای او هستند. نماینده ۸۶ کیلوگرم کسی نیست جز کامران قاسم‌پور. همان آزادکاری که دوطلای جهانی در وزن ۹۲ کیلوگرم دارد و سال گذشته نیز در وزن ۸۶ کیلو مدال برنز گرفت. کایل دیک امریکایی، رمضانوف بلغار و ژیوئف آذربایجانی با او هم‌وزن هستند. امیرحسین فیروزپور دارنده مدال برنز ۲۰۲۵، در آستانه هم برای درخشش در وزن ۹۲ کیلو عزمش را جزم کرده است. هرچند رقابت با ماگومدوف روس و ترنت هیدلی امریکایی آسان نیست. 

حسا‌س‌ترین رقابت برای کشتی آزاد ایران وزن ۹۷ کیلوگرم است؛ وزنی که حسن یزدانی پس از مدت‌ها دوری و مصدومیت، دو وزن بالاتر آمده و عزم درخشش در ۹۷ کیلو را دارد. یزدانی خودش قهرمان جهان و المپیک است، اما برای موفقیت در جهانی قزاقستان سه‌قهرمان المپیک دیگر هم در این وزن مدعی قهرمانی هستند. تاج‌الدینوف بحرینی، سعدالله‌یف روس و کایل اسنایدر امریکایی. همچنین آرش یوشیدا ژاپنی قهرمان آسیا و نقر سوم جهان را نیز نباید فراموش کرد. دارنده سه‌طلا و یک‌برنز جهان همچنان برترین سنگین‌وزن کشتی آزاد کشورمان است. امیرحسین زارع در ۱۲۵ کیلوگرم کار دشواری برای رسیدن به مدال دارد چراکه مشویلدیشویلی از آذربایجان، هندریکسن از امریکا، قربانوف از روسیه، کاسیمبک از قزاقستان و حتی شریپوف بحرینی هم هدفی جز رفتن روی سکو در سر ندارند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: ورزش ، کشتی ، مسابقات جهانی
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