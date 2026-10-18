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تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۴۳
بين‌الملل » اخبار كلی

نواک: گازوییل روسیه ۱۵ تا ۲۰ روز پس از امضای قرارداد به آمریکا می‌رسد

6 معاون نخست وزیر روسیه اعلام کرد: گازوئیل روسیه ۱۵ تا ۲۰ روز پس از امضای قرارداد، به آمریکا خواهد رسید؛ در حالی که این سوخت در بازه زمانی کوتاه‌تری به سایر کشور‌ها تحویل داده خواهد شد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «الکساندر نواک» معاون نخست وزیر روسیه امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد که سوخت گازوییل روسیه ۱۵ تا ۲۰ روز پس از امضای قرارداد به ایالات متحده خواهد رسید، در حالی که این سوخت در بازه زمانی کوتاه‌تری به سایر کشور‌ها تحویل داده خواهد شد.

به گزارش مهر، معاون نخست وزیر روسیه در این خصوص گفت: مذاکرات در خصوص شرایط تجاری که در واقع همان نهایی کردن قراردادهاست، هم‌اکنون در جریان است. پس از امضای این قراردادها، سوخت ظرف ۱۵ تا ۲۰ روز به بازارها، به‌ویژه بازار ایالات متحده، خواهد رسید.

«الکساندر نواک» سپس افزود: در مورد سایر بازار‌های جهانی نیز، برای کشور‌هایی که به روسیه نزدیک‌تر هستند، زمان تحویل کوتاه‌تر خواهد بود.

برچسب ها: گازوئیل ، روسیه ، آمریکا
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