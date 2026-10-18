جوان آنلاین: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امروز یکشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال با پشتیبانی از یک کودک کش حرفه‌ای اعلام کرد: من حمایت کامل و بی‌قید و شرط خود را از نتانیاهو در تلاش پیش روی او برای انتخاب مجدد به عنوان نخست وزیر (رژیم) اسرائیل اعلام می‌کنم!

به گزارش مهر، رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از این پیام در موضوع گیری صرفا انتخاباتی در آستانه انتخابات میان دوره‌ای کنگره این کشور ادعا کرد: ضربات سنگینی به ایران وارد شده است؛ اگر ایران رویکرد خود را تغییر ندهد آن هم به سرعت، ما به زودی کار را تمام خواهیم کرد.

دونالد ترامپ، سپس در ادامه حمایت تمام قد از فهرست بی انتهای نماد قتل و کشتار در منطقه، ادعا کرد: اگر اسرائیل کسی غیر از نتانیاهو را انتخاب کند، رئیس نادرستی را برگزیده است!