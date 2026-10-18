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تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۲
بين‌الملل » اخبار كلی

رأی‌گیری پارلمان مصر درباره حمایت نظامی از عربستان به تعویق افتاد

6 پارلمان مصر رأی‌گیری درباره راهکار‌های حمایت نظامی از عربستان سعودی در برابر حملات یمن را به روز دوشنبه موکول کرد.

جوان آنلاین: پارلمان مصر رأی‌گیری درباره راهکار‌های حمایت نظامی از عربستان سعودی در برابر یمن را به روز دوشنبه موکول کرد؛ تصمیمی که به گفته منابع آگاه، با هدف فراهم‌کردن فرصت بیشتر برای اظهارنظر نمایندگان و ادامه بررسی موضع قاهره در قبال تحولات منطقه اتخاذ شده است.

به گزارش ایسنا، پارلمان مصر امروز یکشنبه در نشست اضطراری و غیرعلنی خود که به دعوت عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور این کشور برگزار شد، بررسی راهکار‌های حمایت از عربستان را آغاز کرد، اما ادامه جلسه را به روز دوشنبه موکول نمود.

منابع آگاه در مصر می‌گویند تعویق جلسه با هدف فراهم‌شدن فرصت برای مشارکت شمار بیشتری از نمایندگان در بحث‌ها و بررسی ابعاد موضع مصر در قبال تحولات منطقه‌ای و تشدید حملات علیه عربستان صورت گرفته است.

این نشست پس از جلسه شورای دفاع ملی مصر به ریاست السیسی در کاخ ریاست‌جمهوری الاتحادیه برگزار شد؛ جلسه‌ای که در آن تحولات منطقه، به ویژه حملات علیه عربستان سعودی مورد بررسی قرار گرفت.

شورای دفاع ملی مصر در بیانیه‌ای بر همبستگی کامل این کشور با عربستان تأکید کرد و امنیت ملی عربستان را مرتبط با امنیت ملی مصر و جهان عرب دانست.

این شورا همچنین بر ادامه و تشدید تحرکات سیاسی و دیپلماتیک مصر با هماهنگی طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ذی‌ربط، با هدف کاهش تنش‌ها و حل‌وفصل بحران‌های منطقه از مسیر‌های مسالمت‌آمیز تأکید کرد.

در نشست شورای دفاع ملی مصر، مقام‌های ارشد سیاسی، نظامی و امنیتی، از جمله رؤسای مجلس نمایندگان و دولت، وزیر دفاع، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و رئیس دستگاه اطلاعات کل حضور داشتند.

بر اساس ماده ۱۵۲ قانون اساسی مصر، رئیس‌جمهور فرمانده عالی نیرو‌های مسلح است، اما اعلام جنگ یا اعزام نیرو‌های مسلح به مأموریت رزمی در خارج از مرز‌های کشور، مستلزم اخذ نظر شورای دفاع ملی و موافقت دو سوم اعضای پارلمان است.

در همین حال، محمد البخیتی عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن با ابراز اطمینان از اینکه مصر در جنگ علیه یمن مشارکت نخواهد کرد، تأکید کرد، ورود قاهره به این درگیری و قرار گرفتن در کنار آمریکا و رژیم صهیونیستی، به سود مصر نخواهد بود.

عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن با اشاره به همدلی بخش عمده‌ای از مردم مصر با یمن گفت، تجربه حضور ارتش مصر در یمن، یکی از عواملی بود که به شکست این کشور در جنگ سال ۱۹۶۷ منجر شد.

وی افزود ارتش مصر خاطرات تلخی از حضور نظامی در یمن دارد و بعید است بخواهد همان تجربه را تکرار کند.

این عضو دفتر سیاسی انصارالله با تأکید بر اینکه ارتش، مقام‌های دولتی و مردم مصر از پیامد‌های هرگونه مداخله نظامی علیه یمن آگاه هستند، تصریح کرد که چنین اقدامی منافع مصر را تأمین نخواهد کرد.

البخیتی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا مصر در صورت دفاع از عربستان هدف حملات قرار خواهد گرفت، اظهار داشت مصر کشوری بزرگ‌تر از آن است که در جنگ علیه یمن گرفتار شود.

برچسب ها: پارلمان مصر ، عربستان سعودی ، یمن
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