جوان آنلاین: «اسکات بسنت» وزیر خزانه‌داری آمریکا امروز یکشنبه در مصاحبه با شبکه ان بی سی به انتقاد اروپا و زلنسکی به تصمیم ترامپ درباره تعلیق برخی تحریم‌های روسیه اینگونه پاسخ داد: بیایید نگاهی به آنچه واقعاً در جریان است بیندازیم: اروپایی‌ها پول بیشتری به روسیه و ولادیمیر پوتین داده‌اند تا به اوکراینی‌ها.

به گزارش مهر، وزیر خزانه‌داری آمریکا سپس اضافه کرد: آنها همچنان با ولع از انرژی روسیه استفاده می‌کنند. در فصل بهار، از متحدان اروپایی مان خواستم تا در اعمال تعرفه‌های ثانویه علیه چین و هند با ما همراه شوند. آن‌ها نپذیرفتند. پس چرا ایالات متحده باید بار این مسئولیت را به دوش بکشد؟ رئیس‌جمهور ترامپ ۲ شرکت بزرگ انرژی روسیه را تحریم کرد؛ اقدامی که ضربه‌ای ویرانگر به صنعت انرژی روسیه وارد ساخت. بنابراین، هیچ‌کس سخت‌گیرتر از رئیس‌جمهور ترامپ در اعمال تحریم‌ها علیه روسیه نبوده است.

«اسکات بسنت» سپس اضافه کرد: باید اشاره کنم که انگلیس در ماه مه، تحریم‌های خود علیه گازوئیل و سوخت جت تولید شده از نفت خام روسیه را لغو کرد. بنابراین، می‌دانید، آن خشم و اعتراض مورد انتظار از سوی سایر نقاط جهان کجاست؟ رئیس‌جمهور زلنسکی از شرکای اروپایی خود انتقاد نمی‌کند.

وی گفت: اروپایی‌ها در حال تأمین مالی ماشین جنگی روسیه هستند. ایالات متحده ۴ میلیارد دلار محصولات روسی وارد می‌کند که ۱.۸ میلیارد دلار آن کود شیمیایی است. میزان واردات اروپایی‌ها بیش از ۱۰ برابرِ این رقم است. رئیس‌جمهور زلنسکی باید در بیان چنین اظهاراتی که صحت ندارند (وقفه در ارائه اطلاعات نظامی از سوی آمریکا)، بسیار محتاط باشد. آمریکا اطلاعات و [خدمات]استارلینک فراهم می‌کند. ما به ناتو اجازه می‌دهیم تسلیحات آمریکایی را خریداری کرده و آنها را به اوکراین بفروشد. ما امکاناتی را در اختیار اوکراین قرار می‌دهیم. این کاری است که برای یک متحد انجام می‌دهید. ما چنین امکاناتی را در اختیار روسیه قرار نمی‌دهیم. وقتی رئیس‌جمهور زلنسکی درخواست سامانه‌های «پاتریوت» می‌کند، باید گفت که ناتو یعنی اعضای اروپایی ناتو تعداد زیادی از این سامانه‌ها را در اختیار دارند. چرا آنها در ارائه پاتریوت‌ها تعلل می‌کنند؟ آلمان در این باره کجاست؟ ترامپ و روبیو گفته‌اند که احدی در دولت ترامپ کاهش خدمات نظامی استارلینک را انجام نداده است؛ و به نظر من، مطرح کردن چنین اتهامی از سوی رئیس‌جمهور زلنسکی، بسیار بی‌پروا و نسنجیده است.

«بسنت» اضافه کرد: روز جمعه هیچ تحریمی علیه روسیه برداشته نشد. هیچ تحریمی لغو نشده است. یک دوره ۶۰ روزه در کار است. باید ببینید چه اتفاقی در جریان است. تنها موردی که لغو شده، ممنوعیت [واردات]گازوئیل است.