هشدار عطوان به آل سعود درباره دام آمریکا و اسرائیل: حقوق یمن را بدهید

جوان آنلاین: عبدالباری عطوان، سردبیر روزنامه فرامنطقه‌ای رای الیوم و تحلیلگر شناخته شده فلسطینی، سرمقاله جدید این روزنامه الکترونیکی را به تحولات اخیر در درگیری میان عربستان و یمن و نقشه جدیدی که صهیونیست‌ها برای ریاض کشیده‌اند، اختصاص داده و نوشت: ما از صحبت‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که در آن از عربستان سعودی خواست تا پیشنهاد اسرائیل را برای کمک در جنگ علیه یمن بپذیرد و به چارچوب عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی بپیوندد، تعجب نکردیم.

تله تازه ترامپ برای عربستان با تحریک اسرائیل

عطوان افزود: این فتنه مسموم بعد از ۴ سال آتش بس میان عربستان و یمن با تحریک دقیق و حساب شده رژیم صهیونیستی، با هدف درگیر کردن عربستان در یک جنگ فاجعه بار آغاز شده است. ما قبلاً هم گفته بودیم که تنها راه برای عربستان جهت متوقف کردن این جنگ فرسایشی، نشستن پشت میز مذاکره، همزیستی با همسایه یمنی خود و رسیدن به آتش‌بس و به دنبال آن مذاکرات بیشتر برای دستیابی به صلح جامع است.

وی ادامه داد: ما همچنین بار‌ها تاکید کرده‌ایم که راهکار نظامی در اینجا کارساز نیست و عربستان هر چقدر هم زرادخانه نظامی بزرگی داشته باشد و از حمایت‌های غربی‌ها، آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها و اعراب بهره‌مند شود، باز هم به جایی نمی‌رسد.

این نویسنده فلسطینی تاکید کرد: در اینجا بسیار تاسف بار و البته مشکوک است که ترامپ به عنوان سخنگوی عربستان منصوب شده، نه تنها به این دلیل که از عربستان سعودی خواسته است مداخله نظامی اسرائیل را در این جنگ «عربی و اسلامی» بپذیرد، بلکه به این دلیل که تا آنجا پیش رفته است که تاکید کرده رهبری عربستان سعودی پیشنهاد اسرائیل را خواهد پذیرفت.

در ادامه این مقاله آمده است: حتی خطرناک‌تر از آن، نشت عامدانه و گمراه کننده این خبر در رسانه‌های صهیونیستی است؛ به ویژه گزارش روزنامه راست افراطی جروزالم پست، که از همکاری «غیرمستقیم» اطلاعاتی عربستان و اسرائیل در جنگ با یمن، از طریق فرماندهی مرکزی ایالات متحده (CENTCOM) صحبت می‌کند.

بر اساس این یادداشت، همه این تحرکات بخشی از فشار مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی بر عربستان جهت افتادن در دام اسرائیل است و این رژیم از نیاز سعودی‌ها به حمایت نظامی، بعد از حملات سنگین و موفق نیرو‌های مسلح یمن به زیرساخت‌های حیاتی، از جمله تاسیسات نفتی و فرودگاه‌های عربستان سوء استفاده می‌کند.

سردبیر روزنامه رای الیوم تصریح کرد: در اینجا قابل توجه است که ترامپ، که به دروغ ادعا می‌کند نگران عربستان سعودی و امنیت آن است، درخواست محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور، برای مداخله نظامی در کنار عربستان در جنگ با یمن را رد کرد؛ در حالی که این درخواست مطابق با پیمان دفاع متقابل میان ریاض و واشنگتن مطرح شده بود و ترامپ در اولین سفر خود به عربستان بعد از تصدی منصب ریاست جمهوری آمریکا، ۱.۳ تریلیون دلار به خاطر این پیمان نامه از سعودی‌ها دریافت کرد.

در ادامه این مقاله آمده است: ترامپ به دو دلیل نمی‌خواهد خواسته‌های ولیعهد عربستان برای مداخله در این جنگ را برآورده کند:

- ترامپ زمانی که تصمیم به مداخله نظامی در یمن برای متوقف کردن محاصره دریایی و حملات کوبنده نیرو‌های مسلح یمن علیه رژیم صهیونیستی گرفت، شکست بزرگی از یمنی‌ها خورد و ناو‌های هواپیمابر آمریکا در دریای سرخ و دریای عرب، هدف حملات نیرو‌های مسلح یمن قرار گرفت و آسیب شدیدی دید.

- ترامپ قصد دارد با پاسخ منفی به عربستان در زمینه مداخله مستقیم نظامی در یمن، سعودی‌ها را مجبور به پذیرش پیشنهاد مداخله اسرائیل و سپس عادی‌سازی روابط با این رژیم کند.

پذیرش پیشنهاد اسرائیل توسط عربستان بهترین هدیه برای یمنی‌هاست

عبدالباری عطوان در ادامه مقاله خود نوشت: بهترین هدیه‌ای که ترامپ می‌تواند به یمنی‌ها بدهد، موفقیت فشار‌های او در وادار کردن عربستان به پذیرش پیشنهاد اسرائیل است؛ زیرا در سایه نفرت جمعی ملت‌های عربی از رژیم صهیونیستی و همچنین با توجه به اینکه بیش از ۹۵ درصد جامعه سعودی، هرگونه عادی سازی روابط با صهیونیست‌ها را رد می‌کنند و در کنار مردم فلسطین برای احقاق حقوق عادلانه خود ایستاده‌اند، آل سعود مشروعیت خود را در میان مردم خود و جهان اسلام از دست خواهد داد.

این تحلیلگر و نویسنده معروف فلسطینی خاطرنشان کرد: نکته دیگری که موجب تعجب ما می‌شود، این حجم از اغراق دروغین در مورد قدرت نظامی رژیم صهیونیستی در منطقه است؛ انگار آمریکایی‌ها و کشور‌های عربی فراموش کرده‌اند که پیش از این اسرائیل چه شکست بزرگی از یمن در جریان نبرد غزه خورده بود، جایی که نیرو‌های مسلح یمن بیش از یک سال و نیم جبهه داخلی صهیونیست‌ها را در عمق فلسطین اشغالی زیر آتش موشک‌های خود قرار دادند.

وی تاکید کرد که در جریان جنگ نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه غزه و در میان سکوت خائنانه اعراب، صنعا تنها پایتخت عربی بود که در کنار مبارزان مقاومت در نوار غزه و کرانه باختری ایستاد و موشک‌های مافوق صوت و پهپاد‌های پیشرفته نیرو‌های مسلح یمن، تل‌آویو و حیفا را زیر آتش قرار داده و به ترمینال مسافربری فرودگاه بن گوریون رسیدند و شهر ایلات و بندر آن در دهانه دریای سرخ را تبدیل به ویرانه کردند.

اسرائیل قدرت محافظت از فرودگاه‌های خودش را مقابل یمن ندارد چه برسد به عربستان

در ادامه این یادداشت آمده است: رژیم صهیونیستی که قدرت محافظت از فرودگاه‌های خودش را مقابل حملات یمن ندارد، چگونه می‌خواهد از فرودگاه‌های ریاض، دمام، ابها، خمیس مشیط، جیزان و نجران محافظت کند؟ ما بار دیگر تاکید می‌کنیم که تنها راه برای متوقف کردن این جنگ و پایان دادن به ریخته شدن خون مردم بی‌گناه یمن، بازگشت به میز مذاکره است.

سردبیر روزنامه رای الیوم افزود: این یک جنگ "عرب علیه عرب" است و باید از طریق تفاهم و گفت‌و‌گو حل شود. در شرایطی که حتی آمریکا هم مجبور شد به گزینه دیپلماتیک متوسل شود و با یمنی‌ها مذاکره کرد تا به آتش بس برسند و به این ترتیب تلفات خود را به حداقل برساند، چرا مقامات عربستان سعودی در اسرع وقت همین کار را نمی‌کنند؟

پذیرش طرح ایران بهترین راه برای سعودی‌هاست

عطوان در ادامه تاکید کرد که سکوت میانجی‌های عربی و پشت کردن آنها بسیار شرم آور است. تنها کشوری که برای میانجیگری جهت پایان دادن به این جنگ بین عربستان و یمن اعلام آمادگی کرد، ایران بود که این آمادگی را از زبان آقای دکتر عباس عراقچی، وزیر خارجه این کشور اعلام نمود.

در پایان این مقاله تاکید شده که عاقلانه‌ترین موضع عربستان تاکنون، رد پیشنهاد رژیم صهیونیستی برای مداخله مستقیم در جنگ علیه یمن بوده و این موضع باید حفظ و تقویت شود. عربستان باید بداند که نشستن بر سر میز مذاکره با یمن جایگاه ریاض را کاهش نمی‌دهد و گفت‌و‌گو تنها گزینه برای توقف این جنگ و بستن درب‌ها به روی منافقان و فرصت طلبان است و زمان همه چیز را روشن خواهد کرد.