هم‌زمان با تعطیلی فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض برای هشتمین روز پیاپی، گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای انفجار در نجران و حمله نیرو‌های مسلح یمن به جنوب عربستان منتشر شده است.

جوان آنلاین: به نقل از پایگاه خبری العهد، بر اساس داده‌های وب‌سایت فلای رادار، تعطیلی فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض برای هشتمین روز متوالی ادامه دارد.

هم‌زمان، گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای انفجار در نجران منتشر شده است.

در همین حال، منابع خبری از حمله نیرو‌های مسلح یمن به مناطق جنوبی عربستان سعودی خبر داده‌اند.

جزئیات بیشتری درباره ماهیت این حمله و خسارات احتمالی آن منتشر نشده است.

این حملات درحالی انجام شده است که طی روز‌های گذشته حملات متقابل میان عربستان سعودی و نیرو‌های مسلح یمن تشدید شده است.

همزمان درگیری‌ها میان نیرو‌های مسلح یمن و نیرو‌های وابسته به عربستان در خاک یمن نیز در چند محور به ویژه در محور تعز ادامه دارد.