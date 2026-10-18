روایت وزارت خارجه پاکستان از رایزنی عراقچی و اسحاق دار

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه‌ای از رایزنی میان محمد اسحاق دار و عباس عراقچی وزرای خارجه پاکستان و ایران در تماسی تلفنی در خصوص تحولات منطقه خبر داد.

بر اساس بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه پاکستان، وزرای خارجه دو کشور در تماسی تلفنی درباره تحولات جاری منطقه و نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی (OIC) که در بغداد در حال برگزاری است، گفت‌و‌گو کردند.

اسحاق دار بر اهمیت تداوم گفت‌و‌گو و دیپلماسی برای پرداختن به چالش‌های منطقه‌ای تأکید کرد.

دو طرف توافق کردند که تماس‌های نزدیک خود را حفظ کنند.