از تأسیسات نفتی عربستان فاصله بگیرید، سهام آرامکو را بفروشید

یک منبع نظامی یمنی ضمن هشدار نسبت به وضعیت امنیتی عربستان سعودی، از کارکنان و شهروندان خواست به تأسیسات نفتی این کشور نزدیک نشوند و به سهام‌داران شرکت آرامکو توصیه کرد پیش از آنکه دیر شود، سهام خود را بفروشند.

جوان آنلاین: یک منبع نظامی وابسته به نیرو‌های مسلح یمن در گفت‌و‌گو با خبرگزاری سبأ اعلام کرد که این نیرو‌ها به کارکنان، کارمندان و شهروندان هشدار داده‌اند از تأسیسات نفتی عربستان سعودی فاصله بگیرند.

این منبع نظامی یمنی در ادامه تأکید کرد که حریم هوایی عربستان سعودی، به استثنای حریم هوایی مکه مکرمه و مدینه منوره، امن نیست.

او گفت: «برای جلوگیری از زیان‌ها، به سهام‌داران شرکت آرامکو توصیه می‌کنیم پیش از آنکه خیلی دیر شود، سهام خود را بفروشند.»

عربستان دورکاری را برای کارمندان برج مرکز پادشاهی ریاض اجباری کرد

مدیریت برج مرکز پادشاهی در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، دستور داده است که از روز یکشنبه، ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶، تا اطلاع ثانوی، تمام کارکنان اداری از راه دور کار کنند و از آمدن به محل کار خودداری کنند.

طبق گزارش‌های رسانه‌ای به نقل از خبرگزاری فرانسه (AFP)، مدیریت برج از طریق ایمیل مستاجران را از این تصمیم مطلع و تأیید کرده است که تمهیدات دورکاری برای همه کارکنان اداری الزامی است و از آنها خواسته شده است که در این مدت به دفتر نیایند.

این تصمیم همزمان با تشدید حملات یمن به عربستان سعودی در روز‌های اخیر، در بحبوحه تحولات امنیتی که تعدادی از تأسیسات حیاتی در پادشاهی را تحت تأثیر قرار داده است، گرفته شده است.

مدیریت برج دلیل مستقیم اتخاذ این اقدام را مشخص نکرده است. برج ۹۹ طبقه مرکز پادشاهی یکی از برجسته‌ترین بنا‌های تاریخی ریاض است و دفاتر شرکت‌ها و مؤسسات بزرگ بین‌المللی را در خود جای داده است. طبق گزارش‌های رسانه‌ها، مرکز خرید واقع در طبقات پایین همچنان برای بازدیدکنندگان باز است.