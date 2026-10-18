عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور مصر درباره تحولات منطقه، اظهار داشت که قاهره وارد جنگ علیه یمن نخواهد شد و تجربه تلخ مداخله نظامی ارتش مصر در این کشور را تکرار نخواهد کرد.

جوان آنلاین: محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در گفت‌و‌گو با شبکه تلویزیونی العربی اعلام کرد: مصر بزرگ‌تر از آن است که در تجاوز نظامی علیه یمن مشارکت کند و در کنار آمریکا، رژیم صهیونیستی و گروه‌های تکفیری قرار بگیرد.

به گزارش ایرنا، وی با اشاره به اظهارات عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، گفت که این اظهارات واقعیت نگرانی و هراس حاکم بر رهبران عربستان سعودی را آشکار می‌کند؛ رهبرانی که با وجود قرار داشتن در موضع متجاوز، از کشور‌های مختلف برای حمایت و دفاع از خود درخواست کمک می‌کنند.

البخیتی افزود که انتظار ندارد مصر در حمله به یمن مشارکت کند، زیرا چنین اقدامی به معنای قرار گرفتن در کنار آمریکا، رژیم صهیونیستی و گروه‌های تکفیری خواهد بود.

این عضو دفتر سیاسی انصارالله همچنین با یادآوری مداخله نظامی ارتش مصر در یمن از سال ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۸، تاکید کرد که ارتش مصر خاطرات تلخی از آن تجربه دارد و بعید است بار دیگر همان مسیر را در پیش بگیرد.

وی در ادامه گفت که عربستان سعودی در موضع متجاوز قرار دارد و یمن در جایگاه مدافع از خود و حاکمیتش ایستاده است.

این اظهارات پس از آن بیان شد که پیشتر رئیس‌جمهور مصر در اظهاراتی درباره آمادگی قاهره برای دفاع از عربستان سعودی در صورت درخواست ریاض و احتمال گسترش همکاری‌های دفاعی مصر با ائتلاف سه‌جانبه عربستان، ترکیه و پاکستان را مطرح کرده بود.

عبدالفتاح السیسی در اظهاراتی خواستار برگزاری نشست اضطراری پارلمان این کشور برای بررسی صدور مجوز دفاع از عربستان سعودی در صورت درخواست ریاض شده بود.

در همین راستا، قرار است پارلمان مصر در پی درخواست رئیس‌جمهور این کشور برای دریافت مجوز لازم به‌منظور حمایت از عربستان سعودی، روز یکشنبه (امروز) جلسه‌ای فوق‌العاده برای بررسی تحولات منطقه و موضع قاهره در قبال امنیت و ثبات این کشور برگزار کند.