کد خبر: 1385506
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تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۵۴
سیاست » اخبار کلی

عراقچی: ناامنی تنگه هرمز نتیجه تجاوز نظامی آمریکایی-صهیونیستی است

عراقچی وزیر امور خارجه گفت: ناامنی موجود در تنگه هرمز و پیامدهای اقتصادی آن برای کشورهای منطقه و جهان نتیجه مستقیم تجاوز نظامی آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران است.

جوان آنلاین: سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که به‌منظور شرکت در پنجاه‌ودومین اجلاس شورای وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی به بغداد سفر کرده است، صبح امروز یکشنبه با فؤاد حسین وزیر خارجه جمهوری عراق دیدار و گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تقدیر از میزبانی و برگزاری بسیار خوب اجلاس، ابراز امیدواری کرد دوره ریاست عراق بر شورای وزیران سازمان همکاری اسلامی همراه با موفقیت و ابتکارهای ارزنده برای تقویت جایگاه این سازمان باشد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به ضرورت اهتمام کشورهای اسلامی نسبت به مسائل جهان اسلام خصوصا مساله فلسطین و تداوم توسعه‌طلبی و جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی در منطقه، بر اهمیت تقویت «گفتگو و همبستگی» میان ملت‌های مسلمان برای رفع اختلافات و ارتقای انسجام و وحدت اسلامی در مواجهه با تهدیدها تاکید کرد.

در این دیدار، درباره مناسبات و همکاری‌های دوجانبه ایران-عراق در زمینه‌های گوناگون به‌ویژه حوزه‌های اقتصادی و تجاری و امنیتی تبادل نظر شد.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین همتای عراقی را در جریان روندهای جاری دیپلماتیک مرتبط با صلح و امنیت منطقه قرار داد و خاطرنشان کرد جمهوری اسلامی ایران همانطور که در دفاع از منافع و امنیت ملی خود قاطع و جدی است، در استفاده از دیپلماسی برای جلوگیری از تشدید تنش و حل مسائل نیز ثابت‌قدم است.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: ناامنی موجود در تنگه هرمز و پیامدهای اقتصادی آن برای کشورهای منطقه و جهان نتیجه مستقیم تجاوز نظامی آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران است. با وجود این جمهوری اسلامی ایران اعلام آمادگی کرده است در صورت توقف اقدامات تجاوزکارانه و مداخله‌جویانه آمریکا که طی طرح ۷ مرحله‌ای ایران پیشنهاد شده است، امنیت مجددا به تنگه هرمز بازخواهد گشت.

وزرای امور خارجه ایران و عراق درباره تحولات شبه جزیره عربستان و راه‌های کمک به پایان درگیری‌ها نیز تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به ضرورت درس‌گرفتن از تحولات یک دهه اخیر یادآوری کرد موضوع یمن را نمی‌توان با استفاده از زور و محاصره حل کرد، بلکه باید در چارچوب منشور سازمان ملل و با احترام به حاکمیت ملی و یکپارچگی سرزمینی یمن و رعایت حقوق انسانی مردم یمن به آن پرداخته شود و جمهوری اسلامی ایران آماده هر نوع مساعدت برای فراهم‌کردن امکان گفتگو بین طرفین در این خصوص می‌باشد.

وزیر امورخارجه کشورمان همچنین با اشاره به اهمیت حفظ حرمت اماکن مقدسه اسلامی توسط همگان، خاطرنشان کرد با توجه به مردود دانستن قاطع ادعای حمله به مکه مکرمه و مدینه منوره از سوی ارتش یمن، تکرار این ادعای نادرست به مصلحت امت اسلامی نیست و نباید این ادعا مبنایی برای افتراق و انشقاق در سازمان همکاری اسلامی شود.

برچسب ها: عراقچی ، وزارت امور خارجه ، عراق
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