کد خبر: 1385501
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تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۰
بين‌الملل » اخبار كلی

۹ شهید و ۱۱ زخمی در حمله دشمن سعودی به صعده یمن

545 منابع یمنی از شهادت و زخمی شدن شماری بر اثر حمله دشمن سعودی به صعده در شمال یمن خبر دادند.

جوان آنلاین: عربستان امروز یکشنبه به یک منزل مسکونی در شهر سحار در استان مرزی صعده یمن حمله کرد.

در پی این حمله ۹ شهروند یمنی شهید و ۱۱ نفر دیگر زخمی شدند.

عربستان بامداد امروز نیز طی دو حمله، شهر الخوخه در استان ساحلی الحدیده را هدف قرار داد.

شب گذشته یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: نیروی هوایی عربستان سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۵۳ حمله هوایی و موشکی علیه یمن انجام داد.: حملات هوایی و موشکی سعودی، اماکن غیرنظامی را در صنعا، پایتخت یمن، و استان‌های تعز، عمران، اب، لحج و صعده را هدف قرار داده است.این حملات با هواپیماهای اف ۱۵ و تایفون انجام شد که از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف به پرواز درآمده‌اند. مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان سعودی علیه یمن از زمان آغاز تشدید تنش، به ۲۵۴۲ حمله هوایی و موشکی رسیده است.

برچسب ها: سعودی ، عربستان ، یمنی
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