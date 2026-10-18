انفجارهای جده؛ توقف پروازها در فرودگاه ملک عبدالعزیز

منابع خبری از شنیده‌شدن صدای انفجار در جده و توقف پروازها در فرودگاه بین‌المللی ملک عبدالعزیز خبر می‌دهند.

جوان آنلاین: رسانه‌های منطقه امروز یکشنبه از شنیده شدن صدای چندین انفجار در شهر جده در غرب عربستان سعودی خبر دادند. هم‌زمان، منابع خبری از توقف عملیات پروازی در فرودگاه بین‌المللی ملک عبدالعزیز جده خبر داده‌اند.

جزئیات دقیقی درباره منشأ انفجارها، محل وقوع یا خسارات احتمالی تا لحظه تنظیم این خبر منتشر نشده است. مقام‌های عربستان سعودی نیز تاکنون در این باره بیانیه رسمی صادر نکرده‌اند.

داده‌های پروازی نشان می‌دهد که توقف عملیات در فرودگاه جده حدود ۴۵ دقیقه به طول انجامیده است.

جده در هفته‌های اخیر بارها شاهد تنش‌های امنیتی مرتبط با جنگ عربستان علیه یمن بوده است. در اوایل اکتبر ۲۰۲۶، حملاتی به تأسیسات انرژی و فرودگاه‌های عربستان از جمله در جده و ریاض گزارش شد که پروازها را مختل کرد.

سفارت آمریکا در ریاض نیز در تاریخ ۱۷ اکتبر با صدور هشدار امنیتی، نسبت به احتمال حملات به فرودگاه‌ها و اختلال در پروازها در عربستان سعودی هشدار داد و از شهروندان خود خواست احتیاط کنند.